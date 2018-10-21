Правоохранители открыли дело в связи с появлением антивенгерских билбордов на Закарпатье

Украина

Ужгородская полиция зарегистрировала уголовное производство в связи с появлением на Закарпате билбордов с надписью «Остановим сепаратистов» под фото лидеров венгерского меньшинства. Преступление квалифицировано по ч.1 ст. 161 Уголовного кодекса — разжигание национальной вражды и ненависти, сообщили в прокуратуре области.

В данный момент устанавливаются лица, причастные к провокации.

Напомним, что между Украиной и Венгрией второй год продолжается конфликт из-за неприятия венгерским меньшинством на Закарпатье Закона об образовании Украины. Около года назад венгерское меньшинство получило поддержку от официального Будапешта, который увидел в законе ущемление прав этнических венгров. В сентябре 2018 года отношения обострились еще больше после того, как в интернете появилось видео, на котором жителям Закарпатья выдают венгерские паспорта и просят держать это в тайне. Глава МИД Венгрии заявил, что все происходящее на видео законно и соответствует международным нормам.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», билборды появились в ночь на 20 октября. На них- изображены лидер венгерской партии КМКС Василий Брензович, заместитель главы Закарпатского облсовета Иосиф Борто и ректор венгерского института Ф. Ракоци в Берегове Илдика Орос. Тогда же заместитель главы Закарпатской облгосадминистрации Ярослав Галас заявил, что власти видят в инциденте заказ российских спецслужб, который могли выполнить местные жители. Их личности в настоящее время устанавливаются. Уже известно, что билборды наклеивались безо всяких договоренностей с владельцами рекламных площадей.

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