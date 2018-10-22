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Стало известно, кто покинул "Танці з зірками" в девятом эфире
Девятый эфир проекта «1+1» «Танці з зірками» неожиданно закончился уходом с паркета пары Руслана Сеничкина и Яны Цыбульской. В «зону риска» попали: Денис Беринчик, Мишель Андраде и Руслан Сеничкин. Зрительское голосование спасло пару Мишель Андраде и Дмитрия Жука. Руслану Сенечкину с Яной Цыбульской и Денису Беринчику с Катей Белявской пришлось бороться «за жизнь». Их судьбу решало жюри, единогласно отдав свои голоса Денису и Екатерине.
- Три с половиной месяца — это для меня важный период, — сказал, прощаясь Руслан. — Спасибо Яне, которая дала мне новые знания. Спасибо хореографам, зрителям, коллегам, моим сестрам и маме. Танцуйте — это меняет жизнь! Я отказывался от этого проекта, но теперь ни о чем не жалею. В проекте остались те, кто танцует круче меня.
Очередной эфир стал одним из самых напряженных за все время существования шоу. До последнего под вопросом оставался выход партнера Мишель Андраде — Евгения Кота. Накануне эфира танцор заболел воспалением легких, и врачи запретили ему появляться на шоу. В пару к Мишель в девятом эфире стал партнер Златы Огневич Дмитрий Жук.
Семь пар выходили на паркет в образах цирковых артистов. Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева преобразились в силача и его ассистентку, станцевав хип хоп. Иракли Макацария со своей партнершей показали венский вальс в образах фокусника и волшебного кролика. Денис Беринчик и Екатерина Белявская поразили судей зажигательным джайвом в образах уборщика цирка и гимнастки. Руслан Сеничкин укрощал строптивую «тигрицу» Яну Цибульскую в страстном пасадобле.
Участников шоу на балконе поддерживала Оля Полякова, представившая перед финалом свой новый хит.
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