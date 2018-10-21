С некоторыми парами из "Танців з зірками" мы репетируем даже ночью, — Алена Шоптенко

Шоу-бизнес

Известная танцовщица, двухкратная чемпионка мира по бальным танцам 2006 года Алена Шоптенко является главным хореографом проекта «Танці з зірками» («1+1»). Известно, что у Алены давняя любовь с этим шоу. Двенадцать лет назад пара Владимира Зеленского и Алены Шоптенко стала первым победителем «Танців». В обновленной версии проекта, стартовавшей в прошлом году, Алена танцевала с режиссером Ахтемом Сейтаблаевым. А уже во втором сезоне стала курировать хореографию всех участников проекта.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Алена Шоптенко рассказала о сложностях своей работы, бессонных ночах и любимчиках на проекте.

— У меня сейчас, наверное, один из самых сложных периодов в жизни — морально, физически и профессионально, — призналась «ФАКТАМ» Алена. — Но, слава Богу, я чувствую сильную поддержку семьи — супруга и сына. Знаете, какой бы усталой я не возвращалась домой после репетиций, улыбка малыша и его смех возвращают меня к жизни! И даже, когда мне приходится вставать ночью, чтобы его покормить, сын так искренне мне улыбается, что ни о какой усталости нет и речи.

- Как главный хореограф проекта, вы контролируете работу всех пар?

— Да, кроме того я еще и самостоятельно ставлю участникам номера. Как правило, в каждом эфире есть три моих постановки. При этом я еще и отсматриваю номера всех наших пар, чтобы все соответствовало высокому профессиональному уровню проекта. Получается, целый день, с 12 дня до восьми вечера, посвящаю проекту. Потом приезжаю домой, а поздно вечером могу снова уехать на репетиции и возвращаюсь уже к ночному кормлению.

- Вы рассчитывали, что график работы будет столь напряженным?

— Честно говоря, думала, что на моей позиции будет полегче. Полагала, что у меня будет больше вопросов, связанных с общим направлением каждых эфиров. А получилось, что каждую неделю я «своими руками», от начала до конца ставлю несколько номеров. Конечно, есть креативная группа, которая придумывает основные темы эфира, отдельные номера, но ведь потом это надо воплотить в жизнь.

- Какими постановками вы гордитесь?

— Моя самая любимая работа — аргентинское танго Аниты Луценко и Александра Прохорова. Это было на одном из первых эфиров. Номер Леси Никитюк на прошлом эфире, тоже был моей постановкой. Кстати, это было первое выступление Леси, после которого от судей не последовало жесткой критики. Я часто помогаю делать номера Мишель Андраде и Жене Коту, особенно в том, что касается бальной хореографии. А вот пару Паши Вишнякова и Юли Сахневич больше курирую по драматургии, истории номера.

- У вас есть на проекте любимчики?

— По правилам шоу я не могу их иметь. У меня должен быть трезвый, объективный взгляд. Просто есть пары, с которыми мне сложнее работать. Особенно с теми, кто репетирует, в основном, по ночам. Это относится к Мишель с Женей и Паше с Юлей.

Павел Вишняков и Юлия Сахневич

- Для вас уже есть явные лидеры проекта?

— Их можно вычислить даже по таблице голосования. Есть пары, которые постоянно держатся в топе, как, например, Паша Вишняков, Иракли Макацария. Есть те, кто занимает стабильную среднюю строку, как Игорь Ласточкин. Мне кажется феномен Паши состоит в том, что он очень харизматичен. Он не только хорошо танцует, он — актер! Я знаю, о чем говорю — в прошлом сезоне я сама работала с актером и режиссером Ахтемом Сейтаблаевым. Это совершенно другие люди, которые настолько глубоко вникают в хореографию, что для них каждое движение что-то значит. Наверное, поэтому их танец получается более осмысленным. Ведь танец — это не просто чисто техническое исполнение движений. Это сочетание техники, эмоций, удовольствия и души.

Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева

- Именно отсутствие эмоций судьи ставили в упрек Аните Луценко.

— Хотя мне было очень интересно работать с Анитой. Она все время находилась в поиске, мы пробовали разные образы. Помню какой у нее был зажигательный джаз. Мне жаль, что она покинула проект. Это была действительно достаточно сильная пара, которая могла бы себя еще показать.

- В чем секрет Руслана Сеничкина, который уже пять раз оказывался в «зорне риска» и был спасен зрителями?

— Секрет в нем самом. Его любит зритель. В этом проекте важна не только хореография, а в том числе и персонаж. Зритель смотрит на то, как выглядит звезда, что говорит. Если пара не очень хорошо показывает себя в танце, но зритель ее оставляет, значит, он просто хочет наблюдать за этими персонажами. Именно это и происходит с парой Леси Никитюк. Понятно, что Леся не самая танцующая звезда на этом проекте, но у нее есть шарм. Каждое ее движение очень гармонично, она сама создает танец за счет своей игры. Леся умеет так подстраивать под себя хореографию, что это в любом случае интересно.

Руслан Сеничкин и Яна Цибульская

- Грядущий эфир будет посвящен цирку. Какая из постановок стала самой сложной?

— Паши Вишнякова и Юли Сахневич. Мы много времени занимаемся их номером, часто по ночам. Постановка технически очень сложная, мы замахнулись на серьезную вещь, но не стану раскрывать все секреты. Я переживаю и хочу, чтобы все получилось. Ребята устают, им очень больно, но они готовы идти дальше.

- Вы поддерживаете участников за кулисами?

— Я еще ни разу не оставалась на прямых эфирах. На самом деле, моя работа длится всю неделю и заканчивается на генеральном прогоне. Эфиры я смотрю по телевизору вместе с малышом, но иногда он уже в это время спит. Для меня это лучший вариант — я понимаю, что ничего уже сделать не могу, не нервничаю, а просто получаю удовольствие от красивого проекта.

Подробнее о следующем эфире «Танців з зірками» читайте на «ФАКТАХ».

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