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Жена принца Гарри отказалась временно выполнять королевские обязанности
В связи с некоторыми проблемами со здоровьем, которые вызваны первым триместром беременности, Меган Маркл заметно сократит программу тура по Австралии. Об этом говорится в официальном сообщении Кенсингтонского дворца, пишет Daily Mail.
Журналисты предполагают, что жена принца Гарри, очевидно, переоценила свои возможности, приняв приглашение на 76 официальных мероприятий в рамках 16-дневной поездки.
В частности, в воскресенье утром Меган пропустила награждение победителей очередного соревновательного дня «Игр Непобежденных». Принц Гарри, впрочем, отлично справился и без своей супруги. А, вот, на приеме у Скотта Моррисона, премьера министра Австралии, Меган все же пришлось присутствовать.
«В преддверии финала „Игр непокоренных“ и из-за напряженной программы герцог и герцогиня Сассекская приняли решение сократить на ближайшие пару дней расписание герцогини», — сообщают СМИ.
При этом журналисты утверждают, что Меган чувствует себя хорошо, просто немного устала. А сама Маркл накануне проговорилась, что из-за беременности потеряла сон.
Напомним, что ранее высказывались предположения, что Меган может совсем отменить поездку в Австралию, где бушует вирус Зика, который опасен для беременных. Но в пользу поездки сыграло открытие ежегодных соревнований «Игры непокоренных» в Сиднее, которые патронирует принц Гарри.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», принц Гарри пообщался с украинским военным на «Играх непокоренных».
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