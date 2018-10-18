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Беременную Меган Маркл страшно перепугали австралийские школьники (фото, видео)

8:47 18 октября 2018   180
Меган Маркл
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Во время визита в Дом правительства в австралийском городе Мельбурн герцог и герцогиня Сассекские встретились с группой местных школьников. Дети решили продемонстрировать высоким гостям из Великобритании изготовленные ими в рамках школьной программы действующие модели гоночных машинок Формулы-1. Герцогу и герцогине, как пишет издание Express, предложили принять участие в гонках. Но забыли предупредить беременную Меган об одной детали: при старте раздается очень громкий звук. Маркл была застигнута врасплох и в испуге подскочила на месте. А затем рассмеялась. Принца Гарри явно позабавила эта ситуация. Не некоторые пользователи соцсетей сочли, что с женщиной в интересном положении не стоит обращаться таким образом.

Для этого мероприятия Меган выбрала эффектное темно-синее платье от Dion Lee стоимостью почти 1300 долларов. И туфли в тон на высоких шпильках. Накануне бывшая актриса впервые появилась на публике в туфлях без каблуков, которые были изготовлены из пластиковых бутылок.

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