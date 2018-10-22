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Знать, где открывать огонь на поражение: у Порошенко пояснили, почему нужна четкая госграница на Азове (видео)

Представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин уверен, что нашему государству нужна четкая граница в Азовском море: благодаря ей военные смогут понимать, где черта, которую не должны пересекать россияне. Об этом чиновники сказал в эфире одного из телеканалов.

«Военные должны четко знать, где граница, которую не должны пересекать россияне. У нас на Азове никогда не было военных. Но сегодня, когда они там есть, они должны иметь четкую границу. И если россиянин ее пересекает, необходимо открывать огонь на поражение. Если у нас будет такая черта, с русскими будет проще вести дискуссию», — пояснил Борис Бабин.

По его словам, соглашение между Украиной и РФ о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе, которое было подписано в 2003 году, неудачно.

«В условиях „Тузлинского конфликта“ Украина вынуждена была и под давлением пошла на эти сделки. Россияне получили то, что они хотели, но то, что обещали — не выполнили. Это стандартная российская практика. Поэтому сегодня я бы не „носился“ с этим договором, как с каким-то священным писанием», — подчеркнул Борис Бабин.

Кроме того, по его мнению, нужно официально перевести на украинский язык и обнародовать Конвенцию ООН по морскому праву, к которой Украина присоединилась еще в 1994 году. Нужно определить и выходные линии на Азове, от которых нужно считать морские просторы. «Я не знаю ни одного акта, которым бы они были определены», — акцентировал постпред президента.

Борис Бабин добавил, что также необходимо принять закон о внутренних водах, территориальном море и прилежащей зоне. Кроме того, постпред президента уверен, что Украина должна усиливать военную группировку в Азовском море.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении в ответ на агрессивные действия РФ. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей. В частности, речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создании там корабельно-катерного группировки ВМС ВСУ, развитии соответствующей инфраструктуры, обеспечении подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и другом.

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