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Исключительно польза: ученые рассказали, почему нужно пить безалкогольное пиво
Несмотря на распространенное мнение о вреде пива, пивной хмель приносит много пользы организму. А всех видов пенного напитка лучшим источником полезного компонента является именно безалкогольное пиво.
Такой вывод сделали исследователи из Университета Эрлангена-Нюрнберга в Германии, пишет «Медикфорум».
Ученые сообщили о том, что содержащийся в пиве хмель поставляет в организм ксантогумол и изо-альфа-горькие кислоты — вещества, известные противовоспалительными свойствами.
«Компоненты хмеля в разы сокращают риск возникновения рака печени», — отметили специалисты.
Симптоматично, что до этого исследование японских ученых из Университета Окаяма также демонстрировало антираковый эффект безалкогольного пива. Во время экспериментов мышей, получавших канцерогены, поили безалкогольным пивом вместо воды, и это привело к весьма вдохновляющим результатам — у животных, которые пили пиво, повреждения ДНК в печени, легких и почках оказались на 85% меньше в сравнении с грызунами из группы без пива.
Также имеются научные данные о том, что безалкогольное пиво снижает риск заболевания раком груди на 80%. Однако представители науки отмечают, что подобные сведения не означают безусловной полезности пенного напитка.
Употребление алкоголя, по их словам, связано с рисками развития целого ряда нарушений в организме и связанных с ними заболеваний. Говоря о пиве, они высказались о том, что его употребление не должно превышать одного стандартного бокала в день.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине медики и гаишники провели масштабный эксперимент с безалкогольным пивом.
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