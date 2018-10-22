Без посредников: жителям Донбасса усложнят получение пенсии

Украина

Кабмин введет еще несколько ограничений на получение соцвыплат для жителей отдельных территорий востока страны. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир в интервью УНН.

По его словам, в Кабинете министров Украины выявили, что пенсии жителей Донбасса, которые выдаются в государственных банках, попадают в руки членам незаконных группировок. По этой причине в правительстве начали готовить механизм контроля за социальными выплатами, согласно которому пенсию запретят получать «через третьи руки», то есть с помощью посредника.

В правительстве допускают, что доверенности жителей неподконтрольных территорий на получение пенсий в ближайшее время утратят силу.

«Банковская система не работает, органов Пенсионного фонда там нет, мы не знаем, эти люди живы или нет, то есть, связи абсолютно нет. Наша основная задача — это выплата пенсий непосредственно человеку. Если мы будем платить его представителю, или по доверенности любому, то есть риск того, что человек эти деньги не получит. Поэтому мы и ставим задачу — выплата непосредственно человеку, именно с этим и связан контроль», — заявил представитель Минсоцполитики.

Николай Шамбир рассказал, что даже вердикт суда о разрешении получать пенсию представителем пенсионера не гарантирует ему доставку средств.

«Мы должны контролировать, человек находится на подконтрольной территории, и он сам получает пенсию. Потому что есть очень много случаев, когда по решению судов выплачивается через представителя, и мы уже сейчас обнаруживаем случаи, пенсия выплачивается даже посторонним», — заявил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Минсоцполитики сообщили, что готовят новый порядок выплаты пенсий гражданам Украины, которые проживают на временно неподконтрольных территориях. Также напомним, что недавно на Донбассе разоблачили чиновников Пенсионного фонда, которые наживались на переселенцах.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter