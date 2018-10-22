Стартуем в рай: ядерное заявление Путина изобразили меткой карикатурой

Украина

Известный художник-карикатурист Андрей Петренко изобразил меткой карикатурой недавнее высказывание президента России Владимира Путина о том, что не боится уничтожения россиян в результате ядерного удара, поскольку они «попадут в рай».

«Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы — жертва агрессии. Мы, как мученики, попадаем в рай. А они — просто сдохнут», — сказал Путин.

Карикатуру под названием «ВАС-несение в рай» художник опубликовал в соцсети Facebook.

Известный военный эксперт, блогер Алексей Арестович заявил «ФАКТАМ», что заявление Путина о «попадании в рай» — это, скорее всего, политическая капитуляция.

«Потому что в военной доктрине Российской Федерации, которая была принята, когда Путин пришел к власти, сказано, что Россия оставляет за собой право первой наносить ядерный удар. Тогда это было сенсацией, так как до этого даже у СССР был только ответный удар. Но после этого заявления получается, что Путин возвращается назад и отрицает эту доктрину», — объяснил эксперт.

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