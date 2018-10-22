Защищал Донецкий аэропорт: в сети волна скорби из-за смерти "киборга"

Украина

В Херсонской области в воскресенье, 21 октября, внезапно умер защитник Донецкого аэропорта — «киборг» Михаил Тетерук . Об этом сообщила руководитель Центра помощи участникам АТО при Херсонской ОГА Наталья Возаловская в соцсети.

«Ночью внезапно умер защитник Донецкого аэропорта, участник боевых действий из Горностаевки Михаил Тетерук. Говорят ребята, что в последнее время Михаил жаловался, что каждую ночь ему снились бои, смерть. Не выдержал», — написала она.

Известно, что в АТО Тетерук получил ранения и контузию. Демобилизован в октябре 2015 года.

Побратимы Тетерука, с которыми он воевал в Опытном, Песках и Донецком аэропорту, скорбят по поводу внезапной кончины «киборга» и пишут, что герои не умирают, их помнят всегда.

«Михаил тебя нам не будет хватать. Вечная тебе память»; «Героям слава»; «Царствие небесное»; «Жаль, что так рано ушел»; «Сочувствие родным и память»; «Низкий поклон и уважение защитнику Украины», — такие комментарии оставили под постом о смерти героя.

Сообщается, что прощание с Михаилом состоится 23 октября в 13:00 в с. Ольгино Горностаевского района.

Подробно о боях за Пески, защите Донецкого аэропорта и других горячих точек Донбасса читайте в материале «ФАКТОВ»: «Мой друг, чтобы не попасть в плен, подорвал себя и боевиков гранатой, — танкист Дмитрий Кащенко».

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