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Защищал Донецкий аэропорт: в сети волна скорби из-за смерти "киборга"
В Херсонской области в воскресенье, 21 октября, внезапно умер защитник Донецкого аэропорта — «киборг» Михаил Тетерук. Об этом сообщила руководитель Центра помощи участникам АТО при Херсонской ОГА Наталья Возаловская в соцсети.
«Ночью внезапно умер защитник Донецкого аэропорта, участник боевых действий из Горностаевки Михаил Тетерук. Говорят ребята, что в последнее время Михаил жаловался, что каждую ночь ему снились бои, смерть. Не выдержал», — написала она.
Известно, что в АТО Тетерук получил ранения и контузию. Демобилизован в октябре 2015 года.
Побратимы Тетерука, с которыми он воевал в Опытном, Песках и Донецком аэропорту, скорбят по поводу внезапной кончины «киборга» и пишут, что герои не умирают, их помнят всегда.
«Михаил тебя нам не будет хватать. Вечная тебе память»; «Героям слава»; «Царствие небесное»; «Жаль, что так рано ушел»; «Сочувствие родным и память»; «Низкий поклон и уважение защитнику Украины», — такие комментарии оставили под постом о смерти героя.
Сообщается, что прощание с Михаилом состоится 23 октября в 13:00 в с. Ольгино Горностаевского района.
Подробно о боях за Пески, защите Донецкого аэропорта и других горячих точек Донбасса читайте в материале «ФАКТОВ»: «Мой друг, чтобы не попасть в плен, подорвал себя и боевиков гранатой, — танкист Дмитрий Кащенко».
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