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Важен не Донецк, а Курск и Кубань: «киборг» объяснил, почему нельзя отдавать врагу ни пяди украинской земли
Бойцы ВСУ, которые защищают Украину от оккупантов на Донбассе, должны до последнего бороться за каждый населенный пункт и ни в коем случае не сдавать его агрессору. О пагубности идеи «примиренчества» с оккупантами в интервью «Апострофу» рассказал украинский «киборг» Александр Животовский — бывший боец 79-й отдельной аэромобильной бригады, награжденный за оборону Донецкого аэропорта орденом «За мужество» III степени.
Он вспомнил о тяжелых боях за аэропорт и жутких условиях, в которых оказались украинские военнослужащие, подчеркнув, что оборона аэропорта в Донецке была крайне важна с моральной точки зрения.
«Я могу судить со своей колокольни, кто-то может видеть ситуацию иначе. Так ли важен аэропорт? А так ли важен Донецк? Может, лучше отступить куда-то в Полтаву? Секундочку, а что, Полтава так важна? Давайте лучше по Днепр отступим, его не так легко преодолеть. А потом случится так, что Днепр не так уж и важен, и надо мигрировать куда-то»,— сказал Животовский.
«Для меня не стоит вопрос, насколько важен Донецк. Для меня вопрос в том, насколько важны Курск и Кубань. Я уже не говорю о Желтом Клине, Зеленом Клине, Сером Клине, Малиновом Клине — этнических украинских землях. Если мы все понемногу будем отдавать, то грош нам цена», — подчеркнул «киборг».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Донецком аэропорту 40-летний разведчик 81-й бригады с позывным «Рахман» провел в общей сложности месяц. Покидая его последним, он смог спасти и вывести оттуда полтора десятка бойцов.
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