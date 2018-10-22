Террористы накрыли огнем Марьинку, тяжело ранен мирный житель

Украина

21 октября российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Марьинке в Донецкой области. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

«В результате обстрела получил сквозное пулевое ранение ноги местный житель, гражданин Б, 1978 года рождения, который в момент попадания в него бандитской пули находился на собственном приусадебном участке», — сообщили в штабе. Сейчас раненый находится в больнице Курахово.

В ходе боев за последние сутки были ликвидированы 8 оккупантов. Также двое оккупантов получили ранения. С украинской стороны трое военных получили ранения.

Всего за прошедшие сутки боевики 19 раз нарушили режим тишины, трижды применив запрещенное Минскими соглашениями оружие.

Так, боевики вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как писали «ФАКТЫ», 16 октября на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил враг 19 раз открывал огонь по позициям защитников Украины. Тогда в ходе боев были уничтожены трое оккупантов и еще двое ранены.

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