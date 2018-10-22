Если «Росток-Холдинг» не возобновит работу, госбюджет понесет убытки

Украина

«Разблокируйте работу „Росток-Холдинга“, и мы наполним бюджет страны, который из-за рейдерской атаки на предприятия холдинга теряет около 100 миллионов гривен налогов», — с таким призывом к президенту Петру Порошенко обратилась известная агрокомпания.

«Аграрный сектор является одним из основных источников наполнения как государственного, так и региональных бюджетов, дайте только аграриям нормально работать», — заявил журналистам председатель совета директоров «Росток-Холдинга» Виктор Купавцев.

По его словам, с 8 октября 17 предприятий холдинга, расположенных в Черниговской и Сумской областях, заблокированы по решению Харьковского районного суда Харьковской области, который находится в пгт. Покотиловка.

При этом ни одно предприятие холдинга не имеет к той местности никакого отношения.

Виктор Купавцев заверяет: «Это атака рейдеров на успешную сельскохозяйственную компанию».

Как отмечает председатель совета директоров, из-за таких действий фактически уничтожается урожай на трети площадей «Росток-Холдинга», а это тысячи гектаров земли. Остаются неубранными почти 17 тыс. гектаров кукурузы, 4 тыс. гектаров сои, 1 тыс. гектаров подсолнечника.

Кроме того, важно разблокировать работу элеваторов, где хранится уже собранный урожай. Есть все основания остерегаться самовоспламенения подсолнечника, сои, кукурузы, которые хранятся в силосах элеваторных комплексов. Еще большую угрозу для безопасности регионов несет вероятность взрывов на элеваторах: семена подсолнечника необходимо принудительно вентилировать сухим воздухом, чтобы выравнивать влажность и температуру.

«Стоимость подсолнечника в силосах на текущий момент достигает 86 млн грн. Ориентировочная стоимость оборудования, которое просто придется сдать на металлолом, составляет около 1,2 млн дол. Добавляйте убытки за неубранный урожай, а также экологические последствия. В целом потери компании составят около миллиарда гривен. Государство потеряет значительные валютные средства из-за невыполнения внешнеэкономических контрактов. И это ударит по имиджу „Росток-Холдинга“ и инвестиционной привлекательности Украины», — отмечает Виктор Купавцев.

Купавцев также рассказал, что 17 октября работники «Росток-Холдинга» пикетировали Генпрокуратуру и обратились к президенту Украины с просьбой остановить рейдеров.

«Растет угроза социального взрыва, ведь из-за остановки предприятий люди остались без работы — вместе с семьями это около десяти тысяч работников „Росток-Холдинга“. Никто не хочет, чтобы работники компании пополнили армию безработных», — подчеркнул Виктор Купавцев.

Председатель правления добавляет: масштабы социально-экономической катастрофы даже сложно оценить. Из-за отсутствия выплат в местные бюджеты Черкасской и Сумской областей срывается выполнение важных социальных программ в этих регионах. Во-первых, под угрозой срыва начало отопительного сезона. Во-вторых, по причине отсутствия поступления налогов пострадает реформа децентрализации, успех которой зависит от их своевременной уплаты. Это повлияет не только на выполнение разных программ, в частности, по ремонту дорог, но и на выплату зарплат сотрудникам бюджетных организаций.

«Государство договаривается с МВФ о предоставлении кредитов, в то же время внутри страны аграрии не могут наполнять госбюджет из-за атак рейдеров на предприятия. Если урожай, который находится на поле, мы не сможем убрать, высушить, разместить на элеваторах, то государственные убытки в связи с невыплатой налогов составят около 100 миллионов гривен», — отметил председатель совета директоров.

По словам Виктора Купавцева, у компании есть основания надеяться на поддержку президента Петра Порошенко в разрешении ситуации, сложившейся вокруг попытки рейдерского захвата агрохолдинга. Но окончательное решение проблемы будет тогда, когда рейдерскому беззаконию будет положен конец.

По словам адвоката, управляющего партнера ЮФ «Ильяшев и Партнеры» Михаила Ильяшева, который защищает интересы «Росток-Холдинга», «это рейдерская атака. Определения о мерах вынесены в один и тот же день, без вызова представителей предприятий, с лишением права на защиту и с нарушением принципов разумности, целесообразности и своевременности мероприятий».

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