Общество

В Украине пошли на уступки владельцам авто на "евробляхах"

Украинец выиграл суд у таможенного ведомства по поводу пользования собственным автомобилем на иностранной регистрации, который был ввезен в режиме транзита.

Как сообщает « РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу суда, Верховный суд встал на сторону гражданина Украины Михаила Козинца. В частности, было удовлетворено его требование отменить постановление о штрафе в 8500 гривен из-за нарушения таможенных правил.

«Украинец ввез авто на эстонских номерах в феврале 2016 года, а режим транзита заявил, чтобы не делать растаможку. В том же году суд первой инстанции отменил штраф, однако апелляционный суд признал его виновным. Согласно решению Верховного суда, в Таможенном кодексе не говорится о нарушениях в отношении временно ввезенных товаров. Таким образом, в пользовании нерастаможенным авто отсутствует нарушение», — говорится в сообщении.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, по каким схемам ввозятся «евробляхи» в нашу страну и какие подвохи могут ожидать будущих владельцев машин с иностранной регистрацией.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter