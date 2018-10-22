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В Украине пошли на уступки владельцам авто на "евробляхах"
Украинец выиграл суд у таможенного ведомства по поводу пользования собственным автомобилем на иностранной регистрации, который был ввезен в режиме транзита.
Как сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу суда, Верховный суд встал на сторону гражданина Украины Михаила Козинца. В частности, было удовлетворено его требование отменить постановление о штрафе в 8500 гривен из-за нарушения таможенных правил.
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«Украинец ввез авто на эстонских номерах в феврале 2016 года, а режим транзита заявил, чтобы не делать растаможку. В том же году суд первой инстанции отменил штраф, однако апелляционный суд признал его виновным. Согласно решению Верховного суда, в Таможенном кодексе не говорится о нарушениях в отношении временно ввезенных товаров. Таким образом, в пользовании нерастаможенным авто отсутствует нарушение», — говорится в сообщении.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, по каким схемам ввозятся «евробляхи» в нашу страну и какие подвохи могут ожидать будущих владельцев машин с иностранной регистрацией.
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