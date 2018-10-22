Шоу-бизнес

Гора из «Игры престолов» женился на девушке, которая ниже него на полметра (фото)

29-летний Хафтор Юлиус Бьернссон, известный также, как Тор Бьернссон, официально женился. Супругой исландского спортсмена и актера, который является победителем состоявшихся на Филиппинах в мае этого года соревнований за звание «Самого сильного человека планеты», стала его подруга Келси Хенсон. Они познакомились в 2017 году в одном из баров в Канаде, где Хенсон работала официанткой. Рост бывшего баскетболиста Тора — 206 сантиметров. Келси ниже него на 49 сантиметров.

Как пишет Daily Mail, свадьба состоялась в Исландии. Несмотря на то, что невеста надела туфли на высоких каблуках, разница в росте на фотографиях все равно бросается в глаза.

«Нам часто задают вопрос — как мы целуемся… Он наклоняется, я — становлюсь на цыпочки. Или говорю: «Эй, черт возьми, подними-ка меня!», — рассказала Келси. А Тор пожаловался, что в соцестях его часто достают интернет-тролли, но он старается не обращать на них внимания.

В 2013 года Бьернссон был утвержден на роль Григора «Горы» Клигана в популярном телесериале «Игра престолов».

Ранее в Шотландии сыграли свадьбу звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли.

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