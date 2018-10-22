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Происшествия

В Киеве дотла сгорел жилой дом: фото с места ЧП

14:14 22 октября 2018   489
Пожар в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве на улице Монтажников произошел пожар в одном из жилых домов. По словам очевидцев, дом сгорел полностью. Об этом сообщили в Facebook-сообществе Киев Оперативный.

«На Монтажников, 32, на глазах у владельцев почти полностью сгорел жилой дом. Может от горя, но говорят, что пожарные спасатели приехали с едва наполненными водой автомобилями», — говорится в сообщении сообщества.

В то же время, в комментариях к посту пишут, что машины были с полными баками воды.

«Приехали нормально. Но бака машины хватает минуты на 2, хотя машин минут за 10 было 4. гидранта нет. А владельцам домов никогда до этого не было дела. Пожарные тянули рукава с Монтажников, 55», — сообщила одна из пользовательниц.

Как писали «ФАКТЫ», 15 октября в центре Киева произошел пожар на заводе «Транссигнал». Клубы черного дыма поднимались вверх и были видны с разных уголков столицы.

Ранее также в Киеве произошел пожар на станции технического обслуживания автомобилей на проспекте Отрадный в Киеве.

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