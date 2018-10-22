Оля Полякова полностью разделась на «Танцях з зірками» (видео)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Оля Полякова вновь вернулась на балкон шоу «Танці з зірками». Эпатажна блондинка устроила горячее представление, предложив участникам игру на раздевание. Оля предложила парам угадывать, какие баллы поставят им жюри. В ответ певица делала свои ставки. Кто не угадал — тот должен снять с себя элемент одежды.

Публикация от P O L Y A K O V A Q U E E N (@polyakova.team.fan) 21 Окт 2018 в 1:41 PDT

После выступлений семи пар Полякова оказалась полностью без одежды, прикрыв интимные местами черными табличками, на которых была написана дата ее сольного концерта «Королева ночи». Трюк с раздеванием певица провернула ради рекламы своего шоу.

Напомним, в девятом эфире шоу покинула пара Руслан Сеничкин и Яна Цыбульская. Темой прошлого эфира стал цирк. Звезды демонстрировали на паркете не только яркие танцы, но и сложные акробатические трюки.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter