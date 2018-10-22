Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Оля Полякова полностью разделась на «Танцях з зірками» (видео)

15:27 22 октября 2018   911
Оля Полякова
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Оля Полякова вновь вернулась на балкон шоу «Танці з зірками». Эпатажна блондинка устроила горячее представление, предложив участникам игру на раздевание. Оля предложила парам угадывать, какие баллы поставят им жюри. В ответ певица делала свои ставки. Кто не угадал — тот должен снять с себя элемент одежды.

После выступлений семи пар Полякова оказалась полностью без одежды, прикрыв интимные местами черными табличками, на которых была написана дата ее сольного концерта «Королева ночи». Трюк с раздеванием певица провернула ради рекламы своего шоу.

Напомним, в девятом эфире шоу покинула пара Руслан Сеничкин и Яна Цыбульская. Темой прошлого эфира стал цирк. Звезды демонстрировали на паркете не только яркие танцы, но и сложные акробатические трюки.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины