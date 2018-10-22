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Оля Полякова полностью разделась на «Танцях з зірками» (видео)
Популярная украинская певица Оля Полякова вновь вернулась на балкон шоу «Танці з зірками». Эпатажна блондинка устроила горячее представление, предложив участникам игру на раздевание. Оля предложила парам угадывать, какие баллы поставят им жюри. В ответ певица делала свои ставки. Кто не угадал — тот должен снять с себя элемент одежды.
После выступлений семи пар Полякова оказалась полностью без одежды, прикрыв интимные местами черными табличками, на которых была написана дата ее сольного концерта «Королева ночи». Трюк с раздеванием певица провернула ради рекламы своего шоу.
Напомним, в девятом эфире шоу покинула пара Руслан Сеничкин и Яна Цыбульская. Темой прошлого эфира стал цирк. Звезды демонстрировали на паркете не только яркие танцы, но и сложные акробатические трюки.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!