Сальто Димы Монатика и песня-признание Леси Никитюк: чем запомнился девятый эфир «Танців з зірками»

Шоу-бизнес

Девятый эфир популярного шоу «Танці з зірками» («1+1») стал одним из самых напряженных за все время проекта. До грандиозного финала осталось всего пять эфиров и страсти уже накалились.

На этот раз темой вечера стал любимый многими цирк! Звездные герои шоу «примерили» на себя многочисленные профессии тех, кто выступает на арене. На балконе участников поддерживала Оля Полякова, которая появляется в этой роли уже второй раз.

Первыми открыла вечер пара боксера Дениса Беринчика и Екатерины Белявской. Именно они неожиданно вернулись в проект в минувшем эфире после того, как шоу покинули Оксана Марченко и Дмитрий Чаплин.

Специально для номера Дениса и Кати на паркете установили даже батут. Их зажигательный джайв произвел впечатление на судей. Екатерина Кухар, в приливе эмоций, даже подарила Денису куклу Вуду, чтобы он наколдовал себе победу.

— Вы не потеряли свой уровень! — сказал Дима Монатик. — И особенный респект за сальто назад. — С этими словами Дима вышел на паркет, забрался на батут и исполнил головокружительный трюк.

— Мне понравилось, — сказал Влад Яма. — Вам, действительно, все удалось! Это был настоящий джайв.

Жюри оценило выступление пары на 27 баллов.

Актера Павла Вишнякова называют открытием сезона. Каждое его выступление вместе с партнершей Юлей Сахневич с трепетом ожидают конкуренты. В девятом эфире хореографом-постановщиком номера стала Алена Шоптенко. Павел признался, что в аргентинском танго — история их отношений с Юлей. В образах воздушных гимнастов пара парила на трехметровой высоте над паркетом.

— Павел, вы полны тайн и загадок, — сказала Екатерина Кухар. — Все балерины оперного театра вами очарованы. Только не я. Сегодня было много воздушных гимнастов, но мало танцев.

Дима Монатик не согласился с мнением Кухар, сказав, что это было одно из лучших танго в этом сезоне. Поддержал Монатика и Влад Яма.

— По-настоящему аргентинское танго получилось только у вас, — сказал Влад. — Для меня вы — уникальная пара. Так как вы смотрите друг на друга, не смотрит больше никто.

— Наш номер самый технически сложный за весь проект, — признался «ФАКТАМ» Павел Вишняков. — Но так сложилось, что на его подготовку было меньше всего времени. В номере сложный акробатический трюк в воздухе, на подготовку которого у нас было всего два дня. А полностью наше аргентинское танго мы «собрали» всего за несколько часов до прямого эфира. Поэтому сегодня особенно волновались за результат, но хотели вновь удивить и приятно порадовать зрителей.

Судьи поставили паре 29 баллов.

Телеведущий Руслан Сеничкин выбрал образ укротителя, а Яна Цыбульская стала тигрицей. Пара танцевала пасадобль под хит Bon Jovi «It's my life». Кстати, накануне девятого эфира проекта Яна вышла замуж за известного танцора Дмитрия Жука и принимала поздравления судей сразу после выступления.

— Танец вышел очень зажигательным, — сказал Влад Яма. — Но мне хотелось больше объема в паре.

— Если бы я была тигрицей, я бы поужинала вами за такие танцы, — сказала Екатерина Кухар. — Но, боюсь, ваши фанаты меня «загрызут» за эти слова. Сегодня вы сделали сложные поддержки практически идеально.

Пара, которую уже пять эфиров спасает зрительское голосование, получила 23 баллов от судей.

Комик Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева выбрали образы силача и его помощницы. Стрит фанк пары вызвал в зале крики: «Молодцы!». Влад Яма аплодировал паре стоя, а Дима Монатик признался, что Игорь и Илона — его любимые танцоры.

— Игорь, вы за эту неделю многое успели, — сказала Екатерина Кухар. — Вы сильный танцор шоу и претендент на победу!

Жюри оценило выступление пары на 30 баллов, поставив наивысшие оценки.

«Холостяк» Иракли Макацария и Яна Заяц вышли на паркет в венском вальсе. Иракли — в образе фокусника, Яна — «зайца» из шляпы мага. Головокружительные поддержки вызвали восторг зала.

— Такого бы иллюзиониста да мне в гардеробную, — кокетливо призналась Екатерина Кухар. — Обычно мужчины умеют раздевать, а вы еще и переодевать!

— Я предлагаю тебе не расслабляться, — сказал Влад Яма, обращаясь к Иракли.

— Восторг, восхищение и волшебство! — Диме Монатику пришли в голову только эти три слова.

Пара получила от жюри 29 баллов.

Клоунесса Леся Никитюк сказала, что посвящает свой танец королю паркета Владу Яме. Она даже сочинила для Влада песню, которую исполнила стоя на балконе у Оли Поляковой. Яма предложил Лесе попробовать свои силы в кастинге «Голоса країни».

Фьюжин пары Екатерина Кухар назвала бредом.

— Иметь такие роскошные ноги и не научится к девятому эфиру ими работать — это недопустимо, — констатировала Екатерина.

— Мне понравился только Макс в образе Павла Зиброва, — признался Влад Яма. — У вас получилась детская версия пасадобля. Но мне нравится, что вы не прячетесь за постановкой. Леся, вы стараетесь, но это заметно лишь на вашем лице, а не на теле.

Жюри поставило паре 21 балл. Но даже самая низкая оценка судей в девятом эфире, не смогла повлиять на участие пары в шоу. Леся и Максим прошли дальше благодаря активной поддержке зрителей.

Перед началом съемок под вопросом был выход на паркет партнера певицы Мишель Андраде — Евгения Кота. Дело в том, что у Жени обнаружили воспаление легких и врачи запретили танцору участвовать в прямом эфире. «Танцуй сердцем!» — сказал Евгений, напутствуя Мишель на танец с Дмитрием Жуком. Правила проекта не разрешили ей пропустить эфир из-за болезни Евгения Кота. Контемпорари пары вызвало похвалу всех судей проекта.

— Дима раскрыл вас сегодня, — сказала Екатерина Кухар, подарив Мишель игрушечного жучка.

— Вышло очень чувственно, — признал Влад Яма. — Я увидел другую Мишель благодаря новому партнеру.

— Перед сегодняшним эфиром у меня были очень волнительные ощущения, — призналась «ФАКТАМ» Мишель Андраде. — Мой партнер, Женя Кот, сильно заболел, и я очень за него переживала. Я всю неделю готовилась к номеру, и мы надеялись, что ему станет лучше. Но воспаление лёгких, к сожалению, не проходит так быстро.

Пара получила от судей 26 баллов.

По новым правилам, в конце каждого эфира теперь две пары будут танцевать «за жизнь». В прошедшем эфире за право остаться в шоу сражались пары Руслана Сеничкина и Дениса Беринчика.

Судьи отдали свои голоса Денису Беринчику и Екатерине Белявской. Девятый эфир покинула пара Руслана Сеничкина и Яны Цыбульской.

- Танцуйте — это меняет жизнь! — признался, прощаясь с проектом Руслан Сеничкин. Известно, что за три месяца участия в шоу, телеведущий похудел на 17 килограммов!

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