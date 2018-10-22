В Украине изменили правила поступления в мединституты: что нового

Общество

Абитуриентов, которые в следующем году планируют поступать в медицинские вузы, ожидает новшество. Кроме обязательных предметов, они будут должны сдать внешнее независимое оценивание (ВНО) по математике или физике на выбор.

Решение об изменениии конкурсных предметов для поступления в медицинские университеты на 2019 год приняли совместно Министерство образования и науки и Министерство здравоохранения. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский на брифинге в Киеве.

«Первый предмет остается украинский язык. Второй — на выбор биология или химия. Третий (это новинка) — это на выбор физика или математика», — цитирует замминистра УНИАН.

По его словам, уровень подготовки будущего врача по математике будет свидетельствовать и «о способности учиться, и аналитически мыслить, и принимать решения». Также Линчевский добавил, что ни в одной развитой европейской стране невозможно стать врачом, не сдав экзамен по математике или физике.

«Об условиях приема в 2019 году — проходной балл в 150 баллов ВНО для второго и третьего предметов для медицины, педиатрии и стоматологии остается. Здесь позиция министерства неизменна. В 2019 году вводится минимальный конкурсный балл — 130 для второго, третьего сертификатов для фармации и промышленной фармации», — добавил представитель Минздрава.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что с 8 января 2019 года в Украине стартует регистрация на участие в пробной сессии внешнего независимого оценивания знаний. Также стало известно о том, что в Украине решили сделать обязательной аттестацию по математике для выпускников школ.

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