Угроза нового вооруженного конфликта: Украину предупредили об опасности

Мир

Решение США о размещении ракет в Европе в ответ на аналогичные действия России в нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) может привести к катастрофическому сценарию для Европы. О возможных рисках рассказал «ФАКТАМ» заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков.

По его словам, в результате этого решения Европа может получить кризис 80-х годов прошлого столетия, когда и в Западной Европе, и в европейской части СССР люди жили в постоянном ожидании ядерного удара.

«Гипотетически такое развитие событий также возможно, но сейчас очень трудно сказать, как будет на самом деле», — говорит эксперт.

Он считает, что убедить ряд европейских государств принять у себя ракетные системы Вашингтону будет сложно, ведь таким шагом можно подорвать НАТО.

Наиболее негативным сценарием для Украины эксперт считает вариант, когда американские системы разместят в соседней с нами Польше.

«Тогда мы получим новый Карибский кризис, только наоборот. И Украине также аукнется», — говорит Белесков.

Полный текст интервью с заместителем директора Института мировой политики читайте в статье «ФАКТОВ» «Новый Карибский кризис: Украина оказалась под угрозой масштабного военного обострения».

Напомним, президент США Дональд Трамп 20 октября заявил о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter