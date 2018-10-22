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Подростки с газовым баллончиком устроили переполох на центральной станции киевского метро (видео)
В «Киевском метрополитене» произошло ЧП — на станции «Площа Льва Толстого» неизвестные распылили неизвестное вещество. Это произошло в момент, когда люди спускались по эскалатору на платформу.
У пассажиров начало першить в горле, стало трудно дышать и начался сильный кашель и головокружение. В результате начавшейся паники люди побежали против движения эскалатора, а некоторые перепрыгивали на эскалатор, едущий вверх.
Очевидцы утверждают, что никакого запаха не было.
Правоохранители уже установили, что к инциденту причастна компания подростков, которая играла с газовым баллончиком и розпилила его содержимое. Сейчас их разыскивают.
Метрополитен работает в штатном режиме.
Напомним, в середине октября аналогичный инцидент с газовым баллончиком произошел в одной из школ Запорожья, где пришлось эвакуировать сотни детей.
«ФАКТЫ» писали о новом опасном движении среди подростков, в среде которых пропагандируют так называемый «арестантский уклад».
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?