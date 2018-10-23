Семьи Героев Небесной сотни согласились на перенос временного мемориала, — ГПУ

Украина

Начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил о том, что семьи Героев Небесной сотни согласились на перенос временного мемориала из центра Киева для проведения экспертиз по делам Майдана. Об этом он сказал в интервью «Громадському».

По словам Горбатюка, следователи уже провели ряд необходимых экспертиз в тех местах, куда был доступ, но не имеют возможности исследовать место, где расположен временный мемориал.

«Понимая, что эта ситуация может вызвать резонанс, вызвать возмущение, мы получили согласие от семей Небесной сотни», — отметил Горбатюк.

Представитель Генпрокуратуры подчеркнул, что именно на месте временного мемориала было больше всего убитых и раненых во время Майдана.

Напомним, Печерский районный суд города Киева отказался арестовать участок и запретить строительство на аллее Героев Небесной сотни для проведения следственного эксперимента. С соответствующей просьбой ранее обратилась в суд ГПУ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», победителями международного архитектурного конкурса на проект Мемориала Героям Небесной сотни стали архитекторы из Львова Ирина Волынец и Мария Процык. Их имена объявил глава жюри международного архитектурного конкурса, немецкий архитектор Маттиас Завербурх. Также в Киеве завершился конкурс на лучший проект будущего музея Революции Достоинства. Победителем стало немецкое архитектурное бюро «Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH» и его проект «Штурм высоты». Музей планируется построить на аллее Героев Небесной Сотни в самом центре столицы.

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