Украина

Мост Путина больше не понадобится: стало известно, когда может исчезнуть Черное море

Черное море в современном виде существует не более 8 тысяч лет, однако для того чтобы оно изменилось до неузнаваемости понадобится гораздо меньше времени. Об этом пишет российский сайт «Семерка».

В наши дни все большее количество ученых озабочены проблемой сероводородного загрязнения Черного моря. Научные мужи отмечают, что если грамотно скоординировать действия, то превращения Черного моря в «Мертвое» удастся избежать. Выдвигается ряд идей, предполагающих использование черноморского сероводорода, который в избытке находится на его дне, в качестве топлива.

В частности, группа херсонских ученых для извлечения сероводорода предлагает опустить на 100-метровую глубину прочную трубу. По их мнению, благодаря разности давления возникнет эффект, аналогичный открытию бутылки шампанского — наверх устремится фонтан из воды и газа.

Однако в случае применения такого решения придется поторопиться: в сентябре 2016 года группа специалистов из Италии, Бельгии, Германии и США опубликовала доклад, основанный на исследованиях акватории Черного моря, проводившихся в течение последних 60 лет. Их выводы неутешительны: при сохранении тенденции к глобальному потеплению и сброса промышленных отходов Черное море станет безжизненным уже через несколько десятков лет.

Об этом же говорится и в выводах ученых страны-оккупанта. Так, сотрудник российского отделения Фонда дикой природы России Константин Згуровский обращает внимание на стабильное падение уровня кислорода в черноморской воде, что стремительно сокращает число живых организмов. Если так будет продолжаться и дальше, то Черное море имеет все шансы превратиться в зловонное болото, которое заставит людей покинуть всю прибрежную территорию.

Ускорить процесс превращения Черного моря в гигантскую лужу может строительство шести ГЭС в верховьях Днестра. По словам профессора Института зоологии Академии наук Молдовы Елены Зубковой, в результате подобного сценария воды Днестра просто не будут добегать до Черного моря, что грозит для региона катастрофой. Зубкова полагает, что уже ничто не будет сдерживать выход сероводорода наружу: Как итог — уничтожение жизни в радиусе 300 километров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», немало усилий для исчезновения Черного моря постоянно прикладывают оккупанты. В частности, в аннексированном Крыму появился новый очаг отравления окружающей природной среды — винный завод в населенном пункте Угловое сбрасывает отходы производства прямо в воды моря.

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