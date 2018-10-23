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В Киеве с 23 по 26 октября можно бесплатно пройти медобследование: названы адреса
В Киеве продолжается проект «Врач в вашем доме», в рамках которого предусмотрено бесплатное медицинское обследование киевлян. С начала работы этого проекта проверить здоровье смогли уже 41 097 киевлян, сообщили в департаменте здравоохранения. Еженедельно горожан приглашают на экспресс-диагностику, где можно проконсультироваться с медиками, пройти специальные тесты на выявление неинфекционных заболеваний, измерить артериальное давление, определить индекс массы тела, уровень сахара и холестерина в крови. За прошлую неделю быструю диагностику во всех районах прошли 1175 человек: большинство из них имеют лишний вес, у половины обследованных держится высокое давление, у десяти процентов пациентов повышенные показатели сахара, у двадцати процентов — холестерина.
Диагностика помогает определить проблемы, которые людям в дальнейшем предлагают решать путем дополнительного обследования и обращения к лечащему врачу.
В рамках проекта специальные бригады, в состав которых входят врач, медсестра и узкопрофильные специалисты, выезжают к социально незащищенным семьям и к людям, которые не могут самостоятельно добраться до медучреждения.
С 23-го по 26 октября (в основном с 11.00 до 14.00) киевлян приглашают медпункты с надписью «Врач в вашем доме» по адресам:
Голосеевский район
23−26 октября — проспект Голосеевский, 42 (райадминистрация);
Дарницкий район
23 октября -- улицы Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»), Заслонова, 22 (центр занятости);
24 октября — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»);
25 октября — улицы Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»), Вербицкого (Парк имени воинов-интернационалистов);
26 октября — улица Заслонова, 22 (центр занятости);
Деснянский район
23 октября — улица Закревского, 75/2;
24 октября — улица Курчатова, 18, парк «Деснянский»;
25 октября — улица Милославская, 4−6;
Днепровский район
23 октября — улица Радужная, 9а (центр занятости) — 10.00−13.00, с 11.00 до 14.00 — улицы Березняковская, 8 (аптека № 106), Миропольская, 1 (аптека № 77), Алматинская, 37-б (аптека «Фарма плюс»), Окипной, 9 (аптека № 109);
24 октября — улица Кибальчича, 13б (ЖЭК № 409) — с 14.00 до 17.00, с 11.00 до 14.00 — улицы Березняковская, 8 (аптека № 106), Пожарского, 8а (ЖЭК № 402), Алма-атинская, 103 (аптека № 30), Энтузиастов, 43/1 (ЖЭК № 420);
25 октября — с 10.00 до 13.00 — улица Курнатовского, 7а (райуправление труда и соцзащиты населения), с 11.00 до 14.00 — улицы Березняковская, 8 (аптека № 106), Миропольская, 13а (ЖЭК № 404), Алма-атинская, 103 (аптека № 30), Шептицкого, 24 (районная библиотека имени П. Тычины);
26 октября — с 9.00 до 12.00 — проспект Ватутина, 4а (ЖЭО № 412), с 11.00 до 14.00 — улицы Березняковская, 8 (аптека № 106), Жмаченко (парк «Победы»), Алма-атинская, 103 (аптека № 30), Окипной, 9 (аптека № 109).
Оболонский район
23 октября — улица Полярная, 20 («Эпицентр»);
24 октября — проспект Оболонский, 1б (ТРЦ Dream Town — 2);
25 октября — улица П. Калнышевского, 2 (ТЦ «Полярный»);
26 октября — проспект С. Бандеры, 20б (ТК «Плазма»);
Печерский район
23 октября — улицы Подвысоцкого, 4а, Мазепы, 2;
24 октября — улицы Мечникова, 8, Тверской тупик, 10;
25 октября — улицы Подвысоцкого, 13, Лаврская, 8 (аптека № 125);
26 октября -- улицы Мазепы, 2, Подвысоцкого, 13;
Подольский район
23 октября — проспект Свободы, 22 (КП «Фармация № 51»), улица Копыловская, 1/7 (детская поликлиника);
24 октября — улицы Константиновская, 1 («Фармация»), Порика, 13 («Фармация» № 48));
25 октября — улицы Туровская, 26 (детская поликлиника), Гречко, 14 («Фармация» № 95);
26 октября — улицы Константиновская, 9/6 (центр оказания админуслуг), Гречко, 20а (районный центр занятости);
Святошинский район
23, 25 октября — проспект Победы, 97,
24, 26 октября — проспект Победы, 97 и 148/1 (аптека № 78 «Фармация»);
Соломенский район
23 октября — проспект Воздухофлотский, 41 (райадминистрация), бульвар Гавела, 83а (территориальный центр соцобслуживания населения);
24 октября — проспект Воздухофлотский, 41 (райадминистрация), улица Волынская, 2 (территориальный центр соцобслуживания);
25 октября — проспекты Воздухофлотский, 41 (райадминистрация), Комарова, 3 (Медгородок);
26 октября — проспект Воздухофлотский, 41 (райадминистрация);
Шевченковский район
23 октября — улица Б. Хмельницкого, 42 (аптека № 27, «Фармация»);
24 октября — улица Сечевых Стрельцов (Артема), 10 (аптека № 7, «Фармация»);
25 октября — улица Щусева, 10а;
26 октября — улица Зоологическая, 2 (общежитие);
Ранее «ФАКТЫ» сообщали об организации в Киеве специального бесплатного медобследования: до конца октября киевляне имеют возможность проконсультироваться с кардиологом, хирургом, неврологом, а также сдать анализы.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.