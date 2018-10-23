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"Некомплект экспертов": Горбатюк объяснил, почему так медленно расследуют расстрелы на Майдане
Дела о расстрелах на Майдане в 2014 году расследуются очень медленно, и виной тому — нехватка экспертов-баллистов. Об этом рассказал начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
По словам Горбатюка, в институтах судэкспертиз в Киеве и Харькове работае по одному эксперту-баллисту. Такой некомплект специалистов существенно затягивает баллистическую экспертизу. Некоторые экспертизы длятся по два года.
«Невозможно, чтобы в ведущих научных экспертных учреждениях работали по одному эксперту-баллисту, которые перегружены текущими делами и не могут приступить к экспертизам по делам о событиях на Майдане», — отметил Горбатюк в эфире Громадське.
Напомним, 89 уголовных производств о событиях во время Революции Достоинства условно объединены в одно большое «Дело Майдана». Следствию предстоит расследовать убийство 78 участников протестов и 13 силовиков. Первые экспертизы по «Делу Майдана» были назначены еще в 2014 году.
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