- 14:10 Тепло подали во все здания бюджетной сферы и в 63% домов коммунальной собственности, — Пантелеев
- 14:00 Кому — война, а кому — мать родна: в Киеве Украина и Россия по-тихому поделят рыбу Азовского моря
- 13:47 Украина продает скандальное арестованное судно "Норд"
- 13:45 Масштабное ДТП в Киеве: опубликовано видео начала аварии
- 13:45 Хватит ли денег на субсидии после подорожания газа и отопления
- 13:30 Одесский филиал «Укрзалізниці» первым в Украине обзавелся спецотрядом стрелков
- 13:27 Криштиану Роналду явился на встречу с журналистами в часах за 2 млн евро
- 13:18 Эрдоган обвинил власти Саудовской Аравии в "политическом убийстве журналиста Хашогги"
- 13:11 Те еще работники: СМИ подсчитали нардепов, ни разу не появившихся в Раде в октябре
- 13:05 Дочь Майкла Джексона выходит замуж — СМИ
Те еще работники: СМИ подсчитали нардепов, ни разу не появившихся в Раде в октябре
Народные депутаты Украины не очень добросовестно посещают заседания парламента. Так десять народных избранников в октябре не пришли ни на одно заседание Рады. Такие данные приводит ресурс zn.ua, ссылаясь на данные письменной и электронной регистраций Верховной Рады.
Среди отсутствующих в Раде — депутат Надежда Савченко, которая находится в СИЗО и депутаты-беглецы — Евгений Бакулин, Александр Онищенко и Сергей Клюев. Кроме того, не посещали заседания Вячеслав Константиновский и Андрей Журжий, которые заявили о сложении полномочий.
Самыми злостными прогульщиками оказались Вадим Рабинович, Лев Пидлисецкий, Глеб Загорий и Дмитрий Ярош. Эти нардепы не подали никаких официальных объяснений своего отсутствия на рабочем месте.
Больше всего депутатов, игнорирующих заседания, в группах «Воля Народа», «Возрождение» и фракции «Оппозиционного блока».
По сравнению с сентябрем количество депутатов-прогульщиков выросло. В сентябре все заседания Совета посетили 43% народных депутатов, в октябре — 37%.
В среднем на заседаниях отсутствовали 15% депутатов НФ, 16% - БПП, 18% - «Родины», 20% - РПЛ, 26% - «Самопомочи» и внефракционных депутатов.
Больше всего депутатов официально отсутствовали на пленарном заседании Рады в пятницу, 19 октября — 123 депутата.
В то же время, самые высокие показатели посещаемости у нардепов из «Народного Фронта» и Блока Петра Порошенко.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на популярном сервисе «Google-карты» было переименовано здание украинского парламента. Теперь оно называется «Верховная ЗРада Украины». Коррективы были внесены лишь на украинской и русской версии карты, англоязычная Google Maps осталась неизменной.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...