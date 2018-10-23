Политика

Те еще работники: СМИ подсчитали нардепов, ни разу не появившихся в Раде в октябре

Народные депутаты Украины не очень добросовестно посещают заседания парламента . Так десять народных избранников в октябре не пришли ни на одно заседание Рады. Такие данные приводит ресурс zn.ua, ссылаясь на данные письменной и электронной регистраций Верховной Рады.

Среди отсутствующих в Раде — депутат Надежда Савченко, которая находится в СИЗО и депутаты-беглецы — Евгений Бакулин, Александр Онищенко и Сергей Клюев. Кроме того, не посещали заседания Вячеслав Константиновский и Андрей Журжий, которые заявили о сложении полномочий.

Самыми злостными прогульщиками оказались Вадим Рабинович, Лев Пидлисецкий, Глеб Загорий и Дмитрий Ярош. Эти нардепы не подали никаких официальных объяснений своего отсутствия на рабочем месте.

Больше всего депутатов, игнорирующих заседания, в группах «Воля Народа», «Возрождение» и фракции «Оппозиционного блока».

По сравнению с сентябрем количество депутатов-прогульщиков выросло. В сентябре все заседания Совета посетили 43% народных депутатов, в октябре — 37%.

В среднем на заседаниях отсутствовали 15% депутатов НФ, 16% - БПП, 18% - «Родины», 20% - РПЛ, 26% - «Самопомочи» и внефракционных депутатов.

Больше всего депутатов официально отсутствовали на пленарном заседании Рады в пятницу, 19 октября — 123 депутата.

В то же время, самые высокие показатели посещаемости у нардепов из «Народного Фронта» и Блока Петра Порошенко.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на популярном сервисе «Google-карты» было переименовано здание украинского парламента. Теперь оно называется «Верховная ЗРада Украины». Коррективы были внесены лишь на украинской и русской версии карты, англоязычная Google Maps осталась неизменной.

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