Народные депутаты массово прогуляли часть пятничного заседания Рады

Политика

Последнее на этой неделе заседание Верховной Рады пришлось закрыть досрочно — в зале оставалось лишь 13 народных депутатов. Утром, согласно данным электронной регистрации, в Раду пришли 336 парламентариев, но с каждым часом пустых мест в зале становилось все больше.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко не скрывала возмущения «трудоспособностью» парламентариев и попросила граждан учитывать этот фактор на следующих выборах. «Думайте, вы и правда готовы отдать всю власть тем, кто бездельничает и даже на работу не ходит?» — поинтересовалась Геращенко.

Наиболее активными на заседании депутаты были в первой половине дня — во время часа вопросов к правительству. Затем, во время оглашения депутатских запросов и заявлений, парламентарии стали постепенно покидать сессионный зал. В 13.50 заседание было закрыто председательствующим.

После парламентской недели у депутатов будет перерыв: 22−26 октября парламентарии будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях, а 29 октября — 2 ноября в рабочем графике предполагаются встречи с избирателями. Следующее пленарное заседание состоится во вторник, 6 ноября.

Напомним, у парламентариев существует практика сокращать себе рабочий день перед долгими выходными. В Раде считают, что назрела необходимость изменения регламента и процедуры проведения пятничных заседаний.

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