- 16:23 В Сумской области двор депутата забросали "коктейлями Молотова"
- 16:09 Пункт пропуска на Донбассе попал под обстрел боевиков: в сети показали фото
- 15:57 Народные депутаты массово прогуляли часть пятничного заседания Рады
- 15:34 В Украине указали на признаки капитуляции Путина
- 15:21 Когда в Украине появится новый вирус гриппа и для кого он особенно опасен, — врач
- 15:19 Еще одна церковь объявила бойкот Константинополю (дополнено)
- 15:14 Погода в выходные: кому готовиться к похолоданию
- 15:12 Легендарная теннисистка оценила шансы Свитолиной на итоговом турнире
- 15:12 В Одессе мне все нравится — от архитектуры до людей, — Настасья Кински
- 15:10 В Полтаве тренер до синяков избила 8-летнего ребенка
Народные депутаты массово прогуляли часть пятничного заседания Рады
Последнее на этой неделе заседание Верховной Рады пришлось закрыть досрочно — в зале оставалось лишь 13 народных депутатов. Утром, согласно данным электронной регистрации, в Раду пришли 336 парламентариев, но с каждым часом пустых мест в зале становилось все больше.
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко не скрывала возмущения «трудоспособностью» парламентариев и попросила граждан учитывать этот фактор на следующих выборах. «Думайте, вы и правда готовы отдать всю власть тем, кто бездельничает и даже на работу не ходит?» — поинтересовалась Геращенко.
Наиболее активными на заседании депутаты были в первой половине дня — во время часа вопросов к правительству. Затем, во время оглашения депутатских запросов и заявлений, парламентарии стали постепенно покидать сессионный зал. В 13.50 заседание было закрыто председательствующим.
После парламентской недели у депутатов будет перерыв: 22−26 октября парламентарии будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях, а 29 октября — 2 ноября в рабочем графике предполагаются встречи с избирателями. Следующее пленарное заседание состоится во вторник, 6 ноября.
Напомним, у парламентариев существует практика сокращать себе рабочий день перед долгими выходными. В Раде считают, что назрела необходимость изменения регламента и процедуры проведения пятничных заседаний.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...