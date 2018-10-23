Одесский филиал «Укрзалізниці» первым в Украине обзавелся спецотрядом стрелков

Украина

Первые 35 сотрудников стрелковой команды одесского филиала «Укрзалізниці» приступили к работе. В течение месяца бойцы подразделения проходили курс спецподготовки с применением боевого огнестрельного оружия. Группы оснащаются спецсредствами — бронежилетами, приборами ночного видения, техникой и другими элементами экипировки. Возможно, стрелковая команда будет препятствовать случаям вандализма, которые в последнее время участились на железной дороге.

«Стрелковая команда по оперативно-профилактической работе в количестве 57 человек создается в составе отряда военизированной охраны, — сообщили в управлении одесского филиала „Укрзалізниці“. — Главная задача вновь созданного подразделения заключается в планировании, организации и реализации комплекса мероприятий по профилактике, предупреждению, поиску и недопущению хищений грузов и материальных ценностей железной дороги».

Функции, которые будут выполнять «железнодорожные стрелки», ранее выполняла транспортная милиция. После ее ликвидации именно Одесская магистраль стала первым филиалом, в которой появилось новое спецподразделение. Сотрудники стрелкового отряда имеют полномочия, которыми не обладает служба военизированной охраны.

Тем временем другое «силовое подразделение» — коммунальное предприятие «Муниципальная стража» могут лишить лицензии на ведение охранной деятельности. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Мустафа Найем, который подавал соответствующий запрос в МВД о нарушении законодательства со стороны «муниципалов». В полученном из министерства ответе значится, что стражей Одесского горсовета ожидает внеплановая проверка.

«Если нам удастся добиться аннулирования лицензии, по такой же процедуре смогут пойти и десятки таких муниципальных формирований по всей стране, имитирующих функции правоохранительных органов, — комментирует Мустафа Найем. — На данный момент мы обнаружили такие коммунальные предприятия, подменяющие собой правоохранительные органы, в 16 городах страны. По факту — это небольшие армии, созданные местными советами в угоду региональным князькам. Уставы этих КП в нарушение всех законов и норм позволяют сотрудникам применять силу, использовать спецсредства, задерживать, проверять документы граждан. При этом практически во всех городах, где мы нашли такие формирования, сотрудники коммунальных предприятий носят форму, идентичную форме сотрудников Национальной гвардии и Национальной полиции. Разница только в том, что на них нет опознавательных знаков».

Напомним, ранее экс-лидер одесского «Правого сектора», руководитель общественной организации «Небайдужі» Сергей Стерненко в интервью «ФАКТАМ» заявил, что существующая в Одессе муниципальная охрана замечена не в одном преступлении, а ее численность значительно превышает количество полицейских, которые следят за общественным порядком. Все силовые структуры контролируются местными политическими элитами, сказал активист.

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