Подсыпали виагру в кофе: в закарпатской школе затравили десятиклассницу

Происшествия

В селе Великие Комяты Закарпатской области в школе произошло ЧП: одноклассники подсыпали ученице 10 класса в капучино таблетку виагры. По словам пострадавшей, одноклассники сделали это, чтобы над ней посмеяться. Девочке после этой таблетки стало плохо. Мама пострадавшей рассказала «ФАКТАМ» подробности случившегося.

- Это произошло на большой перемене, которая длится 20 минут, — рассказала «ФАКТАМ» мама девочки Светлана. — Дети на этой перемене обычно ходят в магазин. Дочка, как всегда, купила в магазине капучино, вернулась в класс, оставила стаканчик на столе и вышла. Когда вернулась, выпила капучино. После этого сидевшие в классе мальчишки начали смеяться. И признались, что подсыпали ей таблетку виагры.

- Как только я допила капучино, услышала смешки, — рассказала «ФАКТАМ» пострадавшая девочка. — Мальчишки смеялись надо мной, но я не понимала, почему. А они ухахатывались: «Ты знаешь, что ты выпила? В твоем кофе была таблетка виагры!» «Как это?» — не поняла я. «А вот так, — ответили мальчишки. — Хотим посмотреть на твою реакцию. Интересно, что теперь с тобой будет».

У меня начала сильно болеть голова. Потом разболелся еще и желудок. Я испугалась, что меня отравили, и побежала в нашу амбулаторию — хорошо, что она возле школы. Там рассказала, что случилось, и мне тут же промыли желудок.

По словам девочки, рассказать о произошедшем школьным учителям она не успела — убежала в амбулаторию еще до начала урока. В школе о случившемся узнали от врача, который позвонил классному руководителю.

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- Я в тот момент была в дороге, возвращалась домой из-за границы, — говорит мама девочки Светлана. — Дочка мне ничего не рассказала. Я узнала об этом, когда приехала и пошла на родительское собрание. Классный руководитель попросила меня остаться и сказала: «У нас тут такое случилось… Вашей дочке подсыпали в стакан таблетки. Вроде бы виагру». «Но все обошлось, — быстро добавила учительница, увидев мою реакцию. — Вашей дочке в амбулатории промыли желудок и теперь все в порядке. Но вы все же с ней поговорите». Я была в шоке. Когда спросила у дочери, почему она молчала, та пожала плечами: «Но все же обошлось. Хотя мне было плохо». Возможно, дочка не хотела поднимать скандал, чтобы не прослыть ябедой. Но ведь это серьезно! Мы до сих пор точно не знаем, какую таблетку ей подсыпали. Ребенку стало плохо. А что было бы, не догадайся она промыть желудок?

Школа, в которой произошло ЧП

По словам девочки, таблетку в кофе подсыпали не ей одной. За неделю до этих событий то же самое произошло с ее одноклассницей.

- Эти мальчишки любят посмеяться. Для них это просто прикол, — говорит девочка. — Если там действительно была виагра, то эти таблетки недешевые. Но этим мальчишкам такое по карману, они у нас что-то вроде местных мажоров. Говорят, они заказали эти таблетки по интернету. И они действительно подсыпали таблетки еще одной девочке. Но она сейчас не будет ничего рассказывать. Знаю, что накануне ее маме позвонила классная руководитель и попросила не раздувать скандал. А со мной в классе теперь не разговаривают из-за того, что я пожаловалась и «всех сдала».

- Насколько мне известно, девочке, которой подсыпали таблетку, тоже стало нехорошо, — говорит Светлана. — У нее разболелось сердце, она пошла домой и там еще выпила валерьянки. Вечером ее повезли в больницу промывать желудок. Но и это еще не все. Когда несколько дней назад мы разбирались в этом в присутствии директора, один ученик при всех заявил: «У меня было тоже самое». Оказалось, в тот же день, когда это случилось с моей дочкой, ему в кока-колу тоже подсыпали таблетку. «Но я увидел эту таблетку, когда она еще не растворилась, — сказал мальчик. — Конечно же, я не стал это пить». Получается, эти шалости носят массовый характер.

— Вы разговаривали с родителями мальчиков, которые, по словам вашей дочери, подсыпали ей таблетку?

- Пока нет. Но я знаю, что на следующий же день их вызывала классный руководитель. Нам из школы никто не звонил. А директор говорит, что ничего об этом не знала. Мол, ей сообщили только сейчас. Не знаю, как там было на самом деле, но дочка в этой школе учиться не будет — я уже забрала ее документы. Тем не менее, все равно хочу разобраться. Такие шалости нельзя оставлять незамеченными. Если сейчас это была виагра, то что они сделают следующий раз? Захотят подсыпать наркотик, чтобы «посмотреть на реакцию» и посмеяться? Я уже обратилась и в полицию.

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Разбираясь в ситуации, «ФАКТЫ» позвонили в школу, где произошло ЧП. Но директор Великокомятовской школы Неля Козуб подробностей не рассказала.

- Могу только сказать, что как только я узнала об этом случае, сразу были приняты меры, — сообщила «ФАКТАМ» Неля Козуб. — Сейчас изучаем ситуацию. Мы привлекли всех, кого нужно было, работают необходимые службы. Но разглашать подробности пока не могу, чтобы никому не навредить. Когда будут выводы и заключения, все расскажем.

Рассказать о детях, которых сейчас обвиняют в произошедшем, тоже отказалась:

- Могу только сказать, что мы сейчас отдельно разбираемся с каждым родителем, который обратился по поводу такой ситуации.

О случаях буллинга в украинских школах «ФАКТЫ» рассказывали не раз. В августе в Одессе девочки-подростки жестоко избили свою сверстницу, снимая происходящее на видео. Аналогичная ситуация в апреле 2017 года произошла в Чернигове, где подростки избили школьницу Полину Малоштан. А весной 2018 года «ФАКТЫ» рассказывал, как в киевском лицее № 21 одноклассники сломали мальчику позвоночник. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о принятии в первом чтении законопроекта о противодействию буллингу.

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