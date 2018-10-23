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- 14:49 Идеолог "русского мира" требует от России отменить "выборы" на оккупированном Донбассе
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Идеолог "русского мира" требует от России отменить "выборы" на оккупированном Донбассе
Один из адептов «русского мира» Роман Манекин (был оппонентом ликвидированного Александра Захарченко, осенью 2017 года попал «на подвалы», сейчас, по слухам, находится в России) выложил в соцсетях тексты с одинаковым содержанием, которые он адресовал: Владимиру Путину, председателям Госдумы и Совета Федерации Федерального собрания РФ, президентам стран-участниц «Нормандского формата», глава ОБСЕ и ООН, канцлеру Германии Ангеле Меркель и даже министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.
Он сообщает им (будто Путин и Лавров ничего не знают), что 11 ноября в «ДНР» назначены «выборы главы ДНР и депутатов народного совета», что является «очевидным нарушением п. 2 „Комплекса мер по выполнению Минских соглашений“ от 11−12 февраля 2015 года, который предполагает проведение на территориях непризнанных республик местных выборов, а пункт 12 указанного соглашения определяет, что выборы будут проведены с соблюдением стандартов ОБСЕ при мониторинге со стороны БДИПЧ ОБСЕ».
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При этом Манекин констатирует, что «выборы проводятся при непосредственном участии граждан РФ». Мол, «председателем ЦИК ДНР» назначена гражданка РФ Ольга Позднякова, а «председателем верховного суда» — гражданин РФ Андрей Ким. «Все эти обстоятельства дают оппонентам РФ весомые основания обвинить Российскую Федерацию в грубом вмешательстве во внутренние дела Донецкой народной республики, в фактическом курировании происходящих в ДНР политических процессов. Между тем, выборы в ДНР проводятся с грубыми нарушениями международного и местного избирательного права», — пишет он. И просит всех «оказать влияние на власти ДНР с целью отменить «республиканские выборы».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в оккупированном Донецке продолжают избавляться от всего, что связано с ликвидированным главарем боевиков Захарченко.
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