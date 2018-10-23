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Возле Днепра студенты убили бездомного ради развлечения
В Павлограде Днепропетровской области двое студентов жестоко избивали бездомных. Один из пострадавших умер от полученных травм. Об этом сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.
«Установлено, что 14 октября 20-летний студент вместе со своим 18-летним приятелем распивали алкогольные напитки. Чувствуя скуку, молодые решили развлечься путем избиения лиц, не имеющих определенного места жительства. Под видом сотрудников полиции злоумышленники пришли на территорию ранее действующей медико-санитарной части и требовали от бездомных вернуть якобы незаконно полученный ими мобильный телефон. Вымышленная история о краже стала поводом для дальнейшего избиения запуганных граждан», — пишет Лысенко.
Парни нанесли троим бездомным мужчинам многочисленные удары ногами по телу, причинив им тяжкие травмы. Один из пострадавших позже скончался в больнице.
Задержанным сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что летом в Днепре избили фельдшера «скорой помощи», прибывшего по вызову больного. Также летом в одном из одесских скверов мужчина на глазах у своего 10-летнего сына забил до смерти молодого бомжа.
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