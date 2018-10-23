Украинский капитан иностранного судна арестован в Греции по подозрению в наркоторговле

Происшествия

В Греции по подозрению в причастности к наркоторговле арестован украинский гражданин Владимир Шемонаев. Он работал капитаном на судне Erato, которое ходит под флагом Либерии. Шемонаев был задержан в Афинах, когда по окончании рейса направлялся в Украину. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Греции был арестован украинский музыкант, уличенный в нелегальной перевозке мигрантов.

«В понедельник, 22 октября, в нашу организацию обратились родственники 58-летнего жителя Одессы Владимира Шемонаева, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель проектов благотворительной организации «Фонд помощи морякам «Ассоль» Андрей Шевченко. — По окончании рейса капитан Шемонаев был задержан в аэропорту Афин якобы по запросу Интерпола. В дальнейшем моряка арестовали. Основанием для подобных действий греческих правоохранителей стала информация о нахождении судна Erato «в районе с подозрительной активностью».

При этом, по словам Шевченко, само судно после задержания капитана беспрепятственно покинуло Афины и в настоящее время выполняет очередной рейс. Весь экипаж сменился и отбыл домой.

Отмечается, что не было проведено ни одной экспертизы и не предъявлено ни одного доказательства, которое может свидетельствовать о веских основаниях для задержания капитана — гражданина Украины. Само дело, в рамках которого задержан гражданин Украины, рассматривается компетентными органами Испании, и власти Греции заявили о намерениях экстрадиции Шемонаева именно в эту страну.

«Сейчас в Республике Греция находится омбудсмен Украины, — дополняет Шевченко. — Учитывая, что Шемонаев всегда отличался исключительно положительными характеристиками, энтузиаст своего дела, параллельно с работой на флоте преподавал и воспитал целую плеяду профессионалов, его семья надеется, что этот случай станет объектом переговоров омбудсмена с представителями греческих властей и она будет содействовать защите прав и свобод нашего соотечественника, справедливому и скорейшему разбирательству по данному делу в Греции и возвращению моряка домой».

Что касается арестованного в Греции украинского музыканта группы «Перкалаба» Сергея Шваюка, то 20 июля 2018 года его вместе с музыкантом из Ивано-Франковска Петром Литвинчуком приговорили к 192 годам лишения свободы по обвинению в незаконной перевозке мигрантов. Вскоре после оглашения приговора Петр Литвинчук заявил в интервью «ФАКТАМ», что их с Сергеем подставили.

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