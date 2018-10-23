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Жуткое ЧП в римском метро с российскими футбольными фанами: опубликованы фото и видео
После того как ряд станций римского метро залило во время сильнейшего шторма с градом, в метрополитене итальянской столицы произошло новое ЧП. 23 октября вечером по меньшей мере 20 человек получили серьезные травмы на «сошедшем с ума» эскалаторе, который внезапно начал двигаться с огромной скоростью и обрушился. Большинство пострадавших — российские футбольные фаны, которые приехали на матч московского ЦСКА и римской «Ромы». По словам некоторых свидетелей, обрушение произошло после того, как российские фанаты начали прыгать на ступеньках.
Люди падали друг на друга и на жесткий бетонный пол. Пострадавшие госпитализированы. У некоторых из них переломы. Одному практически отрезало ступню.
В Риме перед матчем #РомаЦСКА на одной из центральных станций метро вышел из строя эскалатор с болельщиками, есть серьёзно пострадавшие © pic.twitter.com/4hslg9ySBt— Фанаты ЦСКА★RBWorld (@RBWorldorg) 23 жовтня 2018 р.
Ранее агентство ANSA сообщало, что одна из станций метро была закрыта из-за драк, устроенных фанатами ЦСКА на эскалаторе. Поезда следовали мимо станции, не останавливаясь.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что подростки с газовым баллончиком устроили переполох на центральной станции киевского метро.
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