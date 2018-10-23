Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В России оправдались за интервью с погибшей в Крыму студенткой

21:49 23 октября 2018   42
Ольга Скабеева
Инф. «ФАКТОВ»

Российские телепропагандисты, выдавшие в эфир историю от погибшей студентки Керченского политехнического колледжа, объяснили, что это произошло не по их вине. В сообщении программы «60 минут» в Instagram говорится, что позвонившая в эфир студентка и очевидица событий назвалась чужим именем.

Почему звонившая назвалась именем погибшей, российские пропагандисты не знают.

«Алина Керова — студентка керченского колледжа, к сожалению, погибла. Ее именем, к сожалению, представилась другая девушка. Она и была у нас в эфире в день страшной трагедии. Девушка утверждает, что находилась в шоке и побоялась называть свое настоящее имя», — говорится в заявлении канала.

Ни извинений, ни соболезнований родным погибшей на российском ТВ не выразили.

Напомним, Алина Керова стала одной из 21 жертв керченской бойни, которая произошла в местном политехническом колледже 17 октября.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины