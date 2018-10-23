Мир

В России оправдались за интервью с погибшей в Крыму студенткой

Российские телепропагандисты, выдавшие в эфир историю от погибшей студентки Керченского политехнического колледжа, объяснили, что это произошло не по их вине. В сообщении программы «60 минут» в Instagram говорится, что позвонившая в эфир студентка и очевидица событий назвалась чужим именем.

Почему звонившая назвалась именем погибшей, российские пропагандисты не знают.

«Алина Керова — студентка керченского колледжа, к сожалению, погибла. Ее именем, к сожалению, представилась другая девушка. Она и была у нас в эфире в день страшной трагедии. Девушка утверждает, что находилась в шоке и побоялась называть свое настоящее имя», — говорится в заявлении канала.

Ни извинений, ни соболезнований родным погибшей на российском ТВ не выразили.

Напомним, Алина Керова стала одной из 21 жертв керченской бойни, которая произошла в местном политехническом колледже 17 октября.

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