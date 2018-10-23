Заседание суда о продлении ареста Савченко перенесли

Украина

Шевченковский районный суд Киева перенес на 25 октября рассмотрение ходатайства прокуратуры о продлении ареста народного депутата Надежды Савченко. Об этом передает «Интерфакс-Украина».

Сначала адвокаты Савченко попросили суд дать им время для ознакомления с материалами следствия. Суд объявил перерыв на несколько часов, после чего заседание продолжилось. Но адвокаты все равно настаивали на том, что им не дали достаточно времени и возможностей для ознакомления с материалами дела.

Затем суд продолжил рассматривать ходатайство о продлении ареста нардепу. Однако из-за того, что ее адвокаты не явились на продолжение заседания, прокуроры ходатайствовали перед судом о привлечении к рассмотрению данного вопроса государственного адвоката из центра бесплатной правовой помощи.

Суд удовлетворил это ходатайство и перенес заседание на утро 25 октября.

Напомним, 22 марта Генеральная прокуратура опубликовала оперативные аудиозаписи и видеоматериалы о причастности Надежды Савченко к организации и планированию теракта в украинском парламенте. В тот же день Рада отменила неприкосновенность, а также предоставила разрешение на задержание и арест депутата Надежды Савченко. После такого решения Надежда Савченко была задержана в помещении ВР и доставлена в следственный изолятор СБУ.

Савченко инкриминируют преступления, предусмотренные статьями: «действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», «приготовление к преступлению», «совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией», «посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля», «террористический акт», «создание террористической группы или террористической организации», «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Савченко придумала, как затянуть судебный процесс.

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