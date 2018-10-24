Музей Библии в Вашингтоне признал треть своих ценнейших экспонатов подделками

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Музей Библии в Вашингтоне, округ Колумбия, снимет с экспозиции пять фрагментов из коллекции свитков Мертвого моря. Об этом сообщает BBC.

Анализ показал, что фрагменты из коллекции свитков Мертвого моря — подделка. Ученые и ранее высказывали сомнения в достоверности фрагментов, которые, как полагали, принадлежали к коллекции древних еврейских рукописей, найденных в пещерах близ Мертвого моря.

Главный куратор музея Джеффри Клоха рассказал, что надеялся, что «тесты покажут другие результаты».

Отмечается, что значительное число фрагментов Кумранских рукописей в 2000-х годах поступили в продажу. Часть свитков изначально попала в руки к ученым, и работы по реставрации и публикации свитков заняли несколько десятилетий. Однако первые находки, писала в ноябре 2017 года The Guardian, бедуины продавали местным жителям.

В частности, значительную коллекцию фрагментов собрал палестинский христианин по имени Халил Эскандер Шалил, также известный как Кандо. Долгое время коллекция находилась в хранилище в Цюрихе, но в начале 2000-х потомки Кандо начали продавать их.

Всего с 2002 года было продано 75 фрагментов рукописей на общую сумму в несколько миллионов долларов. Значительную часть покупателей составляли меценаты из числа американских евангелистов.

В частности, 13 фрагментов приобрел миллиардер и основатель Музея Библии Стив Грин. В 2017 году The Guardian писала, что Грин решил проверить подлинность купленных им фрагментов. Исследователи подозревали, что шесть фрагментов из его коллекции могут оказаться фальшивыми, а всего объем подделок может достигать 90% от общего числа проданных фрагментов.

Всего коллекция музея Мертвого моря собрана из 16 предметов. Представители учреждения заявили, что заменят эти пять фрагментов тремя другими, «которые будут выставлены в ожидании дальнейшего научного анализа».

Музей Библии, который открылся в ноябре прошлого года и обошелся в 500 миллионов долларов, в значительной степени финансировался евангелистской семьей Грин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первооткрыватель Нибиру Захария Ситчин назвал дату начала Третьей мировой войны с аннунаками. Его рассуждения основаны на свитках Мертвого моря, которые нашли в 1945 году. В них рассказывалось о битве между «Сынами света и сынами тьмы».

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