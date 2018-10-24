Мир

Весь в бабушку Диану: принц Уильям рассказал о необычном хобби своего сына Джорджа

Недавно принц Уильям провел встречу с подростками, где рассказал о довольно непривычном хобби своего сына — принца Джорджа. Об этом пишет Daily Mail.

По его словам, малыш не сидит за компьютером, играя в стрелялки или другие электронные игры, как многие его сверстники, а всерьез занялся балетом, притом классическим.

«Джордж увлекся танцами, и с большим удовольствием спешит на эти уроки!» — сказал Уильям.

К тому же школа Thomas’s Battersea, где учится Джордж, способствует развитию талантов своих учеников, в том числе и занятиями хореографией.

При этом наследник британского престола признался, что сам он не имеет склонности к танцам, и Джодж, скорее всего, унаследовал способности от бабушки — принцессы Дианы, которая просто обожала танцевать.

Издание отмечает, что Леди Ди действительно прекрасно танцевала, и в один из визитов в США ей удалось станцевать на приеме в Белом доме с Джоном Траволтой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», трехлетняя сестра Джорджа, принцесса Шарлотта стала главной звездой свадебной фотографии принцессы Евгении.

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