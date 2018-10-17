Принцесса Евгения обнародовала еще одно фото со свадьбы — его звездой стала трехлетняя Шарлотта

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Принцесса Евгения, опубликовавшая ранее свои официальные свадебные фотографии, на своей странице в соцсети Instagram разместила еще один, менее торжественный снимок. На нем Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк общаются с детьми — мальчиками-пажами и девочками-цветочницами, которые традиционно сопровождают невесту в церкви.

На фото невесту обхватывает за шею непосредственная семилетняя Саванна Филлипс — старшая дочь кузена Евгении Питера Филлипса. Джек слегка приобнимает шестилетнюю Теодору Уильямс — дочку поп-звезды Робби Уильямса и актрисы Айды Филд. Пятилетний принц Джордж снят со спины. Зато его трехлетняя сестра принцесса Шарлотта стала главной звездой фотографии. К заливающейся смехом дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма прикованы взгляды всех присутствующих.

Подписчики Евгении сочли этот снимок очаровательным. В комментариях они также выражали принцессе свое негодование поведением Меган Маркл. Ранее британская пресса сообщила, что именно на свадьбе Евгении Меган и Гарри поставили в известность членов королевской семьи о том, что ожидают ребенка. И тем самым отвлекли внимание от невесты и жениха. Однако позже прозвучали предположения о том, что родственники уже были в курсе беременности герцогини Сассекской — а на свадьбе они просто получили возможность поздравить будущих родителей при личной встрече с ними.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», гости принцессы Евгении показали фото с вечеринки в замке и рассказали подробности.

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