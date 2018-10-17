- 9:26 Принцесса Евгения обнародовала еще одно фото со свадьбы — его звездой стала трехлетняя Шарлотта
- 9:24 РПЦ продолжает торг с Константинополем: в "заложниках" Храм Гроба Господня в Иерусалиме
- 9:23 Убит снайпером: в сети показали фото украинского бойца, погибшего на Донбассе
- 8:58 Франция продолжила серию Германии без побед: видеообзоры матчей Лиги наций
- 8:56 Сиамские близнецы, которым врачи отводили лишь сутки жизни, скоро отметят двухлетие
- 8:49 В Минкульте разъяснили ситуацию с инвентаризацией ценностей Московского патриархата
- 8:29 Под Сумами после взрыва на элеваторе улицу засыпало кукурузой
- 7:58 Катастрофа Су-27 под Винницей: что будет с военными учениями
- 7:50 В YouTube произошел масштабный сбой
- 7:42 Обострение на Донбассе: украинская армия понесла потери
Принцесса Евгения обнародовала еще одно фото со свадьбы — его звездой стала трехлетняя Шарлотта
Принцесса Евгения, опубликовавшая ранее свои официальные свадебные фотографии, на своей странице в соцсети Instagram разместила еще один, менее торжественный снимок. На нем Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк общаются с детьми — мальчиками-пажами и девочками-цветочницами, которые традиционно сопровождают невесту в церкви.
На фото невесту обхватывает за шею непосредственная семилетняя Саванна Филлипс — старшая дочь кузена Евгении Питера Филлипса. Джек слегка приобнимает шестилетнюю Теодору Уильямс — дочку поп-звезды Робби Уильямса и актрисы Айды Филд. Пятилетний принц Джордж снят со спины. Зато его трехлетняя сестра принцесса Шарлотта стала главной звездой фотографии. К заливающейся смехом дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма прикованы взгляды всех присутствующих.
Подписчики Евгении сочли этот снимок очаровательным. В комментариях они также выражали принцессе свое негодование поведением Меган Маркл. Ранее британская пресса сообщила, что именно на свадьбе Евгении Меган и Гарри поставили в известность членов королевской семьи о том, что ожидают ребенка. И тем самым отвлекли внимание от невесты и жениха. Однако позже прозвучали предположения о том, что родственники уже были в курсе беременности герцогини Сассекской — а на свадьбе они просто получили возможность поздравить будущих родителей при личной встрече с ними.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», гости принцессы Евгении показали фото с вечеринки в замке и рассказали подробности.
Читайте также: Сестра Кейт Миддлтон родила первенца.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"