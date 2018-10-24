Евросоюз никогда не признает оккупацию Крыма Россией, — Могерини

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Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила о том, что Евросюз никогда не признает аннексию Крыма Россией. Об этом она заявила в Европарламенте во время дебатов по ситуации в Азовском море.

«Я благодарна Европейскому парламенту за то, что держит в центре внимания ситуацию в Черном море после аннексии Российской Федерацией Крымского полуострова. Мы не признаем и не признаем аннексию Крымского полуострова Российской Федерацией», — подчеркнула Могерини.

По ее словам, нынешние действия России в Азовском море являются еще одним нарушением украинского суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Строительство Керченского моста между Крымским полуостровом и Российской Федерацией произошло без согласия Украины и является еще одним нарушением украинского суверенитета и территориальной целостности. В дополнение к этому городов затрудняет проход судов в украинские порты в Азовском море», — отметила Могерини.

Также она напомнила, что шесть месяцев назад Россия начала вводить новый режим инспекций грузовых судов, которые идут из украинских портов в Азовском море, или направляются к этим портам.

Эти инспекции привели к длительным задержкам, которые драматически выросли в течение нескольких последних месяцев. Это имеет прямые последствия для контрактов не только украинских экспортеров, но также для кораблей под флагами государств Европейского Союза, считает Верховный представитель ЕС.

Также она отметила, что в настоящее время более 200 кораблей и судов под украинским и международным флагами потерпели такие меры контроля со стороны России, которые в некоторых случаях продолжались несколько суток.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», депутаты Европарламента осудили агрессивные действия России в Азовском море, которые, по их мнению, могут привести к эскалации нового конфликта в Европе. При этом большинство участников дебатов высказались за введение новых санкций против страны-агрессора.

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