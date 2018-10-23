Отправить корабли НАТО: в Европарламенте прошли дебаты по Азовскому морю

Мир

Депутаты Европарламента осудили агрессивные действия России в Азовском море, которые, по их мнению, могут привести к эскалации нового конфликта в Европе. При этом большинство участников дебатов высказались за введение новых санкций против страны-агрессора, передает «Укринформ».

«Нарушение со стороны России международного права — это не новый факт. Но попытка аннексии Азовского моря и частичная блокада украинских портов — это очередной серьезный вызов, который ухудшает европейский режим на морях. Очевидно, что это более серьезно, чем торговые и экономические вопросы. Ситуация в Азове постепенно может превратиться в новый конфликт», — заявила от имени политической группы Европейской народной партии депутат Сандра Калниете.

Представитель политической группы Прогрессивного альянса социалистов и демократов Виктор Боштинару отметил, что строительство Керченского моста и события в Азовском море — это очередная атака со стороны РФ против суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины, а также прямое нарушение международного права.

Он добавил, что ситуация угрожает всему восточному флангу НАТО, а также безопасности стран-членов.

В свою очередь депутат от группы Консерваторов и реформистов Анна Фотыга отметила, что агрессивная позиция России в Азовском море является очередным примером, что эта страна применяет меры для недопущения туда доступа.

Ввести дополнительные санкции против России предложил депутат от политической группы Альянса либералов и демократов за Европу Петрас Ауштревичус. Также он добавил, что ЕС должен применить юридическо-правовые меры в отношении европейских компаний, отдельных людей и даже стран, которые сотрудничают с российской стороной в нарушение режима санкций.

«События в Азовском море необходимо рассматривать в контексте российской оккупации Крыма»,— заявила в свою очередь представитель «зеленых» Ребекка Хармс. Она выразила мнение, что ОБСЕ должно расширить свой мониторинговый мандат на территорию Азовского моря, а ЕС и НАТО должны перебросить военные корабли в регион, чтобы предотвратить эскалацию.

Ожидается, что резолюция Европарламента относительно действий России в Азовском море будет проголосована в четверг. Проекты документа подали пять крупнейших политических групп законодательного органа ЕС.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», заместитель главы Министерства по временно оккупированным территориям Георгий Тука считает, что силы на Азове слишком неравны, поэтому единственный выход для Украины — в привлечении к решению проблемы Азовского моря международного сообщества.

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