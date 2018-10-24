Обрушение эскалатора в метро Рима: среди пострадавших четверо украинцев

Происшествия

Число людей, которые госпитализированы после инцидента на станции римского метро, составило 19 человек, из них четверо граждане Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей посольства РФ в Италии.

«В результате обрушения эскалатора в римском метро были госпитализированы 15 россиян и четверо украинцев, пятеро из них уже выписаны», — указали в посольстве.

При этом дипломаты уточнили, что украинцам также была предложена помощь со стороны российского диппредставительства.

Большинство пострадавших находится в удовлетворительном состоянии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пострадавшие были в группе болельщиков, которые ехали на матч московского ЦСКА с «Ромой» в рамках Лиги чемпионов. При спуске на станцию метро Repubblica эскалатор, по свидетельствам очевидцев, ускорил движение, образовалась давка, в которой пострадали почти два десятка человек. Итальянские власти выясняют причины произошедшего, прокуратура начала расследование. Руководство «Ромы» предложило всю необходимую помощь болельщикам. Тренер и игроки ЦСКА узнали о произошедшем уже после игры и выразили сожаления и надежды на скорейшее выздоровление пострадавших. Перед этим они проиграли «Роме» с крупным счетом 0:3.

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