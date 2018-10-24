Ани Лорак спела в Лондоне в честь Фредди Меркьюри

Шоу-бизнес

Выступающая в РФ украинская певица Ани Лорак ненадолго отвлеклась от гастрольного тура для того, чтобы принять участие в мероприятии, посвященном выходу в прокат фильма «Богемская расподия». Об этом пишут российские СМИ.

Во время мероприятия музыканты из 18 стран записали попурри из лучших хитов Queen. Ани Лорак, к сожалению, представляла в проекте страну-агрессора.

Один день участники мероприятия провели в легендарной студии Metropolis, где в разное время свои треки записывали музыканты Black Sabbath, U2, The Who, Майкл Джексон и, конечно, Queen.

На следующий день артисты примерили на себя образы Фредди Меркьюри разных эпох. По меркам каждого из музыкантов были созданы уникальные стилизованные костюмы, знакомые всем поклонникам Queen. Ани Лорак предстала в красном платье с глазами, стилизованном под комбинезон Фредди Меркьюри из клипа It`s A Hard Life, над которым художник по костюмам трудился вручную.

«Фредди Меркьюри — уникальный, неповторимый, величайший из артистов. Для меня было большой честью принять участие в этом мероприятии: исполнять эти знаменитые песни, находиться в легендарной студии Metropolis, одной из первых увидеть фильм „Богемская рапсодия“ в студии Fox в Лондоне», — заявила Лорак.

К треку, записанному вместе с Лорак звездами из Японии, Германии, Мексики, Бразилии, Испании, США, Великобритании, Турции, Тайваня, Новой Зеландии и других стран, был снят клип, в котором они как раз и предстают в образах Фредди Меркьюри. Видео будет представлено за несколько дней до мировой премьеры фильма «Богемская рапсодия».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», еще одна гастролирующая по РФ украинская певица — Светлана Лобода — была экстренно госпитализирована в Москве.

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