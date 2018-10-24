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- 8:20 Автокатастрофа на Львовщине: умер еще один полицейский
Автокатастрофа на Львовщине: умер еще один полицейский
Во Львовской области выросло число жертв ДТП, в котором столкнулись автомобиль патрульных полицейских и груженая фура DAF. В больнице из-за тяжелых травм скончался второй полицейский — 31-летний Остап Кутный.
Смертельное ДТП случилось 20 октября на автотрассе Тернополь — Львов — Рава-Русская возле села Мощана. После столкновения патрульного автомобиля с фурой на месте погиб 22-летний рядовой патрульной полиции Назар Присташ. Он находился за рулем служебной машины. Его напарника — лейтенанта Кутного — врачи до последнего надеялись спасти.
День 20 октября отметился крайне высоким количеством смертельных аварий. До трагического ДТП под Львовом похожий дорожный инцидент случился возле Киева. Там в фуру въехал пассажирский автобус коллектива «Дизель Шоу». Погибла звезда «Дизель Шоу» Марина Поплавская.
Причины аварий все еще изучаются. Но уже известно, что фактором, способствовавшим трагедиям, была сниженная видимость на трассе из-за тумана.
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