Как сэкономить на отоплении после повышения тарифов

Деньги

Уже через несколько дней существенно поднимется цена на газ для населения. Напомним, что согласно правительственному постановлению, с 1 ноября 2018 года стоимость газа вырастет на 23,5% - с нынешних 6958 грн до 8550 грн за тысячу кубометров. Вслед за этим во всех городах неминуемо поползут вверх тарифы на централизованное отопление и горячее водоснабжение. По словам экспертов, составляющая цены газа в тарифах на тепло и горячее водоснабжение составляет в среднем около 70%. При подорожании голубого топлива на 23,5% тарифы на эти жилищно-коммунальные услуги вырастут на 15−16%.

В нынешних условиях все больше людей задумываются о том, как можно сэкономить на отоплении квартир и при этом продолжать жить в комфортных условиях. Рассказать об этом «ФАКТЫ» попросили эксперта по энергоэффективности, менеджера энергосервисной компании Антона Ковалишина.

«В связи с подорожанием газа и дальнейшим ростом тарифов на отопление уменьшить свои расходы на коммуналку можно будет только с помощью энергоэффективных и энергосберегающих мероприятий. И такие мероприятия при новых тарифах будут окупаться примерно на 20% быстрее. Однозначно выиграют те жильцы многоэтажек, которые успели провести термомодернизацию до отопительного сезона. В интересах жильцов как многоквартирных, так и частных домов будет установка счетчиков тепла и газа — не только общедомовых, но и индивидуальных. Максимально, где это возможно», — уверяет Антон Ковалишин.

По словам эксперта, счетчики позволят платить за реально потребленные энергоресурсы, а не по сомнительно начисленным нормативам.



«В зданиях советской постройки можно сэкономить на оплате отопления до 50%, а в некоторых случаях и до 70%, при комплексной термомодернизации зданий. В многоэтажках порядка 10−40% вы сэкономите с помощью индивидуальных тепловых пунктов с автоматическим погодным регулированием. Такие капиталоемкие мероприятия, как комплексное утепление стен, чердаков, крыш и подвалов, станут более привлекательными для жильцов, поскольку теперь будут окупаться быстрее. Также стоит утеплить инженерные коммуникации — трубы горячего водоснабжения и центрального отопления.



В частных домах не обязательно переходить на твердотопливные котлы на дровах и пеллетах. Возможно, выгоднее будет установить современный газовый котел с более высоким КПД. Решить, какие именно мероприятия необходимо выполнить, сколько они позволят сэкономить, как быстро окупятся и где взять финансирование, поможет энергоаудит. Финансирование можно привлечь по программам „теплые кредиты“, использовать муниципальные гранты „70/30“, а также инвестиции от энергосервисных компаний, которые не только профинансируют, но и выполнят термомодернизацию под ключ», — подытожил эксперт.

Стоит напомнить, что в Украине изменились условия оформления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности, теперь установлено, что право на пособие имеют семьи, у которых отапливаемая (не общая) площадь не превышает 120 кв. метров для квартиры и 200 кв. метров для частного дома. Субсидия на площадь сверх этой нормы, но не более 30% от нормы, положена гражданам, которые получают пенсию по утрате кормильца, лицам пенсионного возраста, которым платят пенсию по выслуге лет, лицам, получающим государственную соцпомощь по инвалидности с детства, и детям с инвалидностью. Также есть немало других изменений, касающихся субсидии.

Фото Pixabay

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