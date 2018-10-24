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В США сорван рекордный джек-пот в лотерею — 1,6 млрд долларов

12:21 24 октября 2018   298
Лотерейный билет Mega Millions
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

Во вторник, 23 октября, в США состоялся очередной тираж популярной лотереи Mega Millions. На кону был рекордный джек-пот — 1,6 миллиарда долларов! Пока известно только, что невероятный выигрыш сорван!

Официальной информации еще нет. Телеканал Fox News сообщил, что счастливый билет был приобретен в штате Южная Каролина. При этом ссылается на местный сайт The South Carolina Education Lottery.

Напомним, билеты Mega Millions продаются на территории 44 американских штатов и федеральном округе Колумбия. Цена стандартного билета — 2 доллара. Чтобы сорвать джек-пот, нужно угадать пять основных чисел и одно дополнительное. Счастливая комбинация 23 октября была такой: 5, 28, 62, 65, 70 плюс дополнительное 5.

По правилам Mega Millions, у обладателей выигрышных билетов есть три месяца на то, чтобы заявить о себе. Если подлинность билета подтвердится, его обладатель получит 1,6 миллиарда долларов без вычета налогов, но при условии, что согласится на выплату денег частями на протяжении последующих 29 лет. В случае, если он выберет единовременную выплату, размер выигрыша уменьшится до 913,7 миллиона долларов. Но и эти деньги счастливчик не получит на руки в полном объеме, поскольку должен будет заплатить все налоги. Они съедят примерно половину суммы.

Сообщается также, что сохранить анонимность счастливчику не удастся. Таковы новые правила лотереи.

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