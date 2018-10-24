Ты мне приснился: Николай Тищенко взбудоражил сеть забавным письмом поклонницы

Шоу-бизнес

Известный ресторатор и ведущий проекта «Ревизор» Николай Тищенко, покинувший проект «Танцi з зiрками», взбудоражил сеть забавным письмом поклонницы. Решительная девушка, не стесняясь, призналась, что видела Николая, которого называют украинским секс-символом, во сне. «Вчера посмотрела телевизор и страсти по ревизору и ты мне приснился токоой», — написала поклонница (орфография и пунктуация автора послания сохранены).

Николай, которому не привыкать к женскому вниманию, был удивлен таким признанием и даже не знает, что ответить девушке. Он попросил помощи у друзей. «Что ответить, подскажите?» — написал он. В комментариях они советуют отшутиться и не давать девушке надежду. Ведь Николай счастлив в браке с молодой женой Аллой Барановской, с которой воспитывают маленького сына.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как Николай Тищенко проводит идеальные выходные с сыном.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter