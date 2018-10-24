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Ты мне приснился: Николай Тищенко взбудоражил сеть забавным письмом поклонницы

13:24 24 октября 2018   333
Николай Тищенко
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Известный ресторатор и ведущий проекта «Ревизор» Николай Тищенко, покинувший проект «Танцi з зiрками», взбудоражил сеть забавным письмом поклонницы. Решительная девушка, не стесняясь, призналась, что видела Николая, которого называют украинским секс-символом, во сне. «Вчера посмотрела телевизор и страсти по ревизору и ты мне приснился токоой», — написала поклонница (орфография и пунктуация автора послания сохранены).

Николай, которому не привыкать к женскому вниманию, был удивлен таким признанием и даже не знает, что ответить девушке. Он попросил помощи у друзей. «Что ответить, подскажите?» — написал он. В комментариях они советуют отшутиться и не давать девушке надежду. Ведь Николай счастлив в браке с молодой женой Аллой Барановской, с которой воспитывают маленького сына.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как Николай Тищенко проводит идеальные выходные с сыном.

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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?

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