Власти Украины сделали громкое заявление о дальнейшем повышении цены на газ

Украина

В текущем отопительном сезоне стоимость газа повышаться больше не будет. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя решение об увеличении цены на газ с 1 ноября и слухи о новых пересмотрах цены.

На заседании правительства было объявлено, что на текущий отопительный сезон Украина обеспечена газом и цена его в ближайшие месяцы — до конца отопительного сезона — пересматриваться не будет.

Согласно принятому решению, с 1 ноября 2018 года газ для населения Украины подорожает на 23,5%: с нынешних 6958 грн до 8550 грн за тысячу кубометров.

Ранее, во время длительного процесса переговоров с МВФ по газу, звучали предположения, что разовым пересмотром цены обойтись не удастся. Кредитор настаивал, чтобы дополнительные два повышения цены состоялись в 2019 году — с апреля на 15−18% и с 1 октября. С осени стоимость газа для населения должна окончательно выйти на экономически обоснованный уровень. По расчетам, суммарное подорожание в 2019 году может составить до 40%.

Озвученные планы формально не противоречат новым обещаниям правительства, поскольку отопительный сезон к апрелю уже должен завершиться.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter