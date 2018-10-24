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Что-то я никак не холостяк: Шнур взорвал сеть стихом о своей новой пассии
Известный российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, который недавно женился в четвертый раз, в очередной раз удивил своих подписчиков эпатажным стихом. В Instagram он разместил фото, на котором пара запечатлена на набережной в Санкт-Петербурге, Сергей обнимает 26-летнюю жену Ольгу Абрамову и посвятил ей такие слова:
Выпивая с тобой третью стопку,
Говорил себе, — не торопись, постой.
А потом схватил тебя за попку.
Глядь, опять уже не холостой.
Как обычно было не спокойно,
Расширялся блок, который НАТО,
Колебался курс рубля, биткойна,
Только я стабильно пьяно и женато.
Спросят, — мало тебе было баб ли?
Нет, полно, но есть один пустяк.
Я люблю. Одни и те же грабли.
Что-то я никак не холостяк.
Напомним, Сергей Шнуров только два месяца назад развелся и разделил имущество с предыдущей женой Матильдой. 20 октября музыкант тайно расписался во Дворце бракосочетания номер один на Английской набережной с Абрамовой. Для нее это первый брак.
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