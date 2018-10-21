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Сергей Шнуров таки женился в четвертый раз
Известный российский музыкант Сергей Шнуров женился на Ольге Абрамовой. Как уже сообщали «ФАКТЫ», недавно лидер группы «Ленинград» был замечен в загсе с эффектной блондинкой. Стало известно, что 45-летний Шнур и 27-летняя дочь бизнесмена из Екатеринбурга подали заявление о намерении вступить в брак. Роспись была назначена на ноябрь.
Однако, как сообщает питерское интернет-издание 78.ru, Сергей и Ольга не захотели ждать. В пятницу, 19 октября, они снова появились в том самом загсе на Английской набережной в Санкт-Петербурге, где подали заявление. Приехали специально в обеденный перерыв и зашли с запасного входа. Роспись заняла ровно пять минут, после чего новоиспеченные супруги стремительно исчезли.
Напомним, для Шнурова это уже четвертый брак. Абрамова вышла замуж впервые. В августе Сергей развелся со своей третьей женой Матильдой, прожив с ней восемь лет. Причины развода толком никто из супругов не назвал. Намекали на измены.
Группа «Ленинград» пользуется бешеной популярностью на постсоветском пространстве. И это во многом благодаря ее лидеру. Шнур обожает эпатаж. Не стесняясь в выражениях, Сергей мгновенно реагирует на различные события и важные заявления российских политиков, тут же публикуя свои стихи и песни. Так музыкант ответил едким стихотворением на одиозное выступление президента России Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
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