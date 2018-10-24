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Война — не главная: украинцы назвали основную угрозу для своей страны
Самой главной проблемой для развития Украины ее граждане видят коррупцию. Об этом они заявили в ходе социологического опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.
Так, коррупцию видят главной проблемой 79% населения. Война на Донбассе собрала меньше голосов (55%). Еще среди главных причин были названы олигархическое засилье в экономике (32%) и отсутствие профессионалов во власти (30%), сообщается на сайте Фонда «Демократические инициативы».
Опрос был проведен 16−28 августа 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Всего был опрошен 2041 респондент в возрасте от 17 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Как писали «ФАКТЫ», в августе в ходе соцопроса украинцы назвали главной угрозой страны экономический крах. Такое мнение высказали 60% опрошенных. Обнищания населения боятся 55%, активизации боевых действий на Донбассе — 49%. Еще 47% опасаются массового выезда украинцев за границу, а 43% - полномасштабной войны с Россией.
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